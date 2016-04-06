Кубок Украины, 1/4 финала, "Днепр" - "Сталь": видео онлайн-трансляция
Сегодня в Днепропетровске на "Днепр-Арене" состоится ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" примет на своем поле "Сталь" из Днепродзержинска.
Первый матч, состоявшийся 1 марта также в Днепропетровске, но на другой арене "Метеор" (там свои домашние матчи проводит "Сталь"), завершился со счетом 3:0 в пользу "Днепра".
Таким образом, в ответном матче команде Мирона Маркевича достаточно будет даже проиграть с разницей в два мяча, чтобы получить путевку в полуфинал.
Как показала практика уже сыгранного четвертьфинала между «Ворсклой» и «Шахтером», после крупной выездной победы фаворита пары даже экспериментальный состав и поражение дома никак не влияют на общий результат. Будет ли ротация от Мирона Маркевича – большой вопрос, но напомним, что впереди днепропетровцев ожидает один из определяющих матчей в борьбе за бронзовые награды Лиги Пари-Матч против «Зари».
Не меньший интерес вызывает и поведение тренера "Стали" Эрика ван дер Меера, ведь голландский специалист делает в Украине только первые свои шаги. Если «Днепр» избежит громкого провала и по сумме двух встреч пробьется в полуфинальную стадию, то такой прорыв за 25 розыгрышей в Украине для одного из самых именитых отечественных клубов станет 11-м в истории.
На котировках букмекерских контор "Днепр" является фаворитом игры. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,37 к 1, в то время как на ничью - 4,49 к 1, а на победу "Стали" - 7,31 к 1.
Матч "Днепр" - "Сталь" начнется в Днепропетровске в 19.00.
ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.