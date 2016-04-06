Российский клуб украинского футболиста Селезнева остался без инвестора

Краснодарская "Кубань", за которую выступает футболист сборной Украины Евгений Селезнев, осталась без главного источника финансирования, сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.

Украинский бизнесмен и председатель совета директоров "Кубани" Олег Мкртчан, ранее вкладывавший деньги в клуб, заявил, что больше не имеет возможностей финансировать команду.

"Сегодня я не в состоянии полноценно финансировать ФК "Кубань". Прошу администрацию края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба", — сказал Мкртчан во время личной встречи с губернатором края Вениамином Кондратьевым.

Евгений Селезнев перешел в "Кубань" в прошедшее зимнее межсезонье. Перед последними товарищескими матчами сборной Украины (против Кипра и Уэльса) игрок не был вызван в команду. Кроме него, в состав команды также не вызвали других игроков, выступающих в чемпионате России.

Олег Мкртчан является генеральным директором украинской металлургической компании "Индустриальный союз Донбасса".