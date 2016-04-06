Кубок Украины, 1/4 финала, "Динамо" - "Александрия": видео онлайн-трансляция

Первая игра двух команд, состоявшаяся 1 марта в Киеве, завершилась вничью - 1:1. Таким образом, в ответном матче "Динамо" устроит либо нулевая ничья, либо победа. Любой другой исход будет в пользу "Александрии". В случае повторения результата первого матча (1:1), будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

Неожиданность, которая случилась в первой встрече, заставляет с интересом наблюдать за матчем. Играть динамовцам сейчас исключительно на победу нужно еще и потому, что формально именно они хозяева игры, которая состоится в Александрии. А это значит, что любая результативная ничья устроит команду Владимира Шарана.

Несколько дней назад эти же соперники выходили на поле КСК «Ника» в рамках чемпионата Премьер-лиги, когда было видно, насколько серьезно восприняли киевляне своего противника. "Динамо" уверенно выиграло со счетом 2:0. Хватит ли команду Реброва еще на один матч в таком же режиме, а также насколько особые законы кубкового соревнования, можно будет сравнить уже скоро. Также стоит отметить, что «Александрия» еще ни разу не преодолевала стадию четвертьфинала, а вот «Динамо» является 11-кратным обладателем почетного трофея.

На котировках букмекерских контор "Динамо" является явным фаворитом игры. на победу номинальных хозяев поля ставки принимаются из расчета 1,13 к 1, на ничью - 6,57 к 1, а на победу "Александрии" - 18,05 к 1.

Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в Александрии в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".