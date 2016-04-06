В ФИФА считают, что политическая обстановка не помешает ЧМ-2018 в России

Политическая обстановка не должна помешать проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Такое мнение выразил директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит, сообщает Чемпионат.com.

"Не думаю, что политическая ситуация помешает проведению чемпионата мира. Наша задача, чтобы очередной чемпионат мира был проведен на высочайшем уровне, мы делаем для этого все возможное", - заявил Смит во время инспекционного визита в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что во время чемпионата мира ФИФА может изъять из продажи посвященные чемпионату мира 2018 года футболки с изображением карты России без Крыма.

Россия получила право провести Чемпионат мира по футболу в декабре 2010 года. На протяжении последних двух лет постоянно раздаются призывы от ведущих мировых политиков, спортивных чиновников и общественных деятелей о необходимости лишить Россию права проведения турнира из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.