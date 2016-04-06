"Заря" разгромила "Волынь" и вышла в полуфинал Кубка Украины по футболу

В Запорожье завершился матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором луганская "Заря" принимала луцкую "Волынь" и выиграла с крупным счетом - 5:0.

С учетом результата первого матча (в Луцке команды сыграли вничью, 1:1), в полуфинал Кубка Украины вышла "Заря".

В ответной игре номинальные хозяева поля быстро захватили инициативу в свои руки и уже в середине первого тайма обозначили преимущество в счете. На 21-й минуте счет открыл Артем Гордиенко. Удар в касание из полукружия штрафной нанес Гордиенко после паса с левого фланга. Гол вызвал много споров - якобы игрок "Зари" мешал вратарю Шусту оценить ситуацию, находясь "вне игры". Тем не менее, главный арбитр проконсультировался с лайнсменом и гол засчитал.

После перерыва преимущество луганчан выросло до крупного. На 50-й минуте отличился Иван Петряк. На 77-й минуте Александр Караваев довел счет до крупного (3:0), а спустя 10 минут, на 87-й, Караваев сделал дубль, доведя счет до 4:0. Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Евгений Опанасенко забил пятый гол.

Таким образом, "Заря" стала вторым полуфиналистом Кубка Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее, донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей обыграл полтавскую "Ворсклу" - (4:0 и 1:2).