В Лестере хотят назвать улицы фамилиями игроков футбольной команды

Мэр Лестера Питер Солсби считает, что ряд улиц английского города могут быть названы в честь действующих футболистов клуба "Лестер Сити", сообщает Sky Sports.

Правда, это может произойти лишь в том случае, если футболисты станут в нынешнем сезоне чемпионами английской Премьер-лиги.

По словам Солсби, улицы могут быть названы фамилиями форварда Джейми Варди, защитника Дэнни Дринквотера и вратаря Каспера Шмейхеля. Также одна из дорог может получить имя тренера "Лестера" Клаудио Раньери.

Мэр подчеркнул, что ранее в трехсоттысячном городе уже называли различные объекты в честь спортсменов. В частности, дорога, которая ведет к стадиону "Лестера" носит имя известного в прошлом футболиста сборной Англии Гари Линекера, который родился в Лестере и провел здесь первые годы карьеры.

Нынешний сезон обещает стать самым успешным в истории "Лестер Сити". Команда, которая лишь в 2014 году вышла в Премьер-лигу, имеет высокие шансы стать чемпионом Англии. За шесть туров до конца чемпионата подопечные Раньери опережают своих ближайших преследователей из лондонсокого "Тоттенхэма" на семь очков.