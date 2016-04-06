В Лестере хотят назвать улицы фамилиями игроков футбольной команды

14:09, 06 апреля 2016
Футбол
186

Город переживает футбольную эйфорию, связанную с результатами своей команды в английской Премьер-лиге.

Игроки

Мэр Лестера Питер Солсби считает, что ряд улиц английского города могут быть названы в честь действующих футболистов клуба "Лестер Сити", сообщает Sky Sports.

Правда, это может произойти лишь в том случае, если футболисты станут в нынешнем сезоне чемпионами английской Премьер-лиги.

По словам Солсби, улицы могут быть названы фамилиями форварда Джейми Варди, защитника Дэнни Дринквотера и вратаря Каспера Шмейхеля. Также одна из дорог может получить имя тренера "Лестера" Клаудио Раньери.

Мэр подчеркнул, что ранее в трехсоттысячном городе уже называли различные объекты в честь спортсменов. В частности, дорога, которая ведет к стадиону "Лестера" носит имя известного в прошлом футболиста сборной Англии Гари Линекера, который родился в Лестере и провел здесь первые годы карьеры.

Нынешний сезон обещает стать самым успешным в истории "Лестер Сити". Команда, которая лишь в 2014 году вышла в Премьер-лигу, имеет высокие шансы стать чемпионом Англии. За шесть туров до конца чемпионата подопечные Раньери опережают своих ближайших преследователей из лондонсокого "Тоттенхэма" на семь очков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter