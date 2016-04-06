Защитник "Динамо" Драгович попал в сферу интересов "Интера" и "Эвертона"

Футболист киевского "Динамо" Александр Драгович попал в сферу интересов итальянского "Интера" и английского "Эвертона", сообщает transfermarketweb.com.

25-летний австрийский защитник может покинуть состав чемпиона Украины следующим летом, когда откроется трансферное окно. Контракт Драговича с "Динамо" истекает лишь в 2018 году, а его нынышняя ориентировочная стоимость оценивается в €18 млн.

Ранее к футболисту уже приписывали интерес ряда клубов из европейских топ-чемпионатов. В частности, речь шла об итальянском "Наполи", английских "Лестере", "Вест Хэме" и "Саутгемптоне", немецких "Байере" и "Боруссии" из Дортмунда.

Драгович выступает в "Динамо" с 2013 года. Вместе с киевским клубом он стал чемпионом Украины и поучаствовал в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее защитник играл за венскую "Аустрию" и "Базель". С последним клубом австриец трижды подряд становился чемпионом Швейцарии.

Как сообщал УНИАН ранее, главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров надеется в будущем возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.