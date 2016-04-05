Экс-игрок "Днепра" Селезнев готов перейти из российской "Кубани" в "Динамо" или "Шахтер" - агент

Агент форварда сборной Украины Вадим Шаблий рассказал о дальнейшем будущем своего клиента в эфире онлайн-конференции на сайте kp.ua.

"Я думаю, что если поступит предложение от наших топ-клубов - Динамо и Шахтера, то он будет их рассматривать. Но захотят ли они его подписать? Селезнев понимал, что у него осталось полгода контракта с Днепром. Женя выбрал определенный чемпионат, его можно критиковать, но он выбрал такой вариант", - заявил Шаблий.

"У него были предложения и получше, однако всему свое время. Раньше его хотели подписать европейские клубы и топ-клуб из Украины, но в силу каких-то обстоятельств он перебрался в Кубань", - продолжил агент.

"Выиграл ли от этого перехода Селезнев? Он не выиграл и не проиграл. Женя получил определенную стабильность. Если он забьет еще пять мячей за Кубань, посмотрим, кто будет заинтересован в его подписании. Повторюсь, его многие критикуют, но многие футболисты поймут Женю. Те, кто критикуют, просто не были в такой ситуации. Лично я отношусь к нему с пониманием", - подытожил Шаблий.

Как сообщал УНИАН, Селезнев перешел в "Кубань" в прошедшее зимнее межсезонье. В последних товарищеских матчах сборной Украины (против Кипра и Уэльса) игрок не был вызван в команду. По словам тренера команды Михаила Фоменко, уровень игры нападющего в последнее время не соответствует национальной сборной. Кроме Селезнева, в состав команды также не вызвали других игроков, выступающих в чемпионате России.