Месси может инициировать судебный процесс против авторов расследования об офшорах

Об этом говорится в заявлении от имени семьи футболиста, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Обвинения в том, что мы якобы создали новый способ ухода от налогов, а также сеть [компаний] для отмывания денег, являются ложными и оскорбительными", - отмечается в заявлении.

Семья Месси уже обратилась к адвокатам, чтобы изучить возможность подачи судебного иска на немецкое издание Suddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистов-расследователей.

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Также, заявление в поддержку Месси выпустил его клуб - каталонская "Барселона".

"Клуб "Барселона" заявляет, что доверяет аргументам, приведенным семьей Месси и что с момента публикации "панамских досье" и публикаций, связывающих их с Лионелем Месси, клуб оказывал поддержку игроку и его семье", - говорится в заявлении "Барселоны".

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Как сообщал УНИАН ранее, в документах Mossack Fonseca встречаются имена примерно 20 известных в футболистов, среди которых обладатель пяти золотых мячей лидер "Барселоны" Лионель Месси.