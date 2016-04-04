Бывший игрок сборной Украины получил тяжелую травму в матче "чемпионата Крыма"

Как стало известно позже, у футболиста сломаны два ребра, сообщает Ялта24.

«ТСК-Таврия» выиграла у «Рубина» со счетом 1:0.

Денис Голайдо - воспитанник крымского футбола. В составе «Таврии» в высшей лиге дебютировал в 17-летнем возрасте — при Анатолии Заяеве. В национальной сборной Украины дебютировал 26 марта 2008 года в товарищеском матче со сборной Сербии (2:0), в котором отметился голевой передачей на Андрея Шевченко.