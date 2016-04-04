Бывший игрок сборной Украины получил тяжелую травму в матче "чемпионата Крыма"
23:07, 04 апреля 2016Футбол
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Бывший игрок сборной Украины Денис Голайдо во время матча "чемпионата КФС" был унесен с поля на носилках и увезен со стадиона на машине «скорой помощи».
sport.bigmir.net
Как стало известно позже, у футболиста сломаны два ребра, сообщает Ялта24.
«ТСК-Таврия» выиграла у «Рубина» со счетом 1:0.
Денис Голайдо - воспитанник крымского футбола. В составе «Таврии» в высшей лиге дебютировал в 17-летнем возрасте — при Анатолии Заяеве. В национальной сборной Украины дебютировал 26 марта 2008 года в товарищеском матче со сборной Сербии (2:0), в котором отметился голевой передачей на Андрея Шевченко.
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