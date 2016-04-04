Месси и Платини оказались замешаны в скандале с панамскими офшорами
В документах Mossack Fonseca встречаются имена примерно 20 известных в футболистов, среди которых обладатель пяти золотых мячей лидер "Барселоны" Лионель Месси.
Месси и его отцу Хорхе принадлежит офшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме, сообщает Isport со ссылкой на El Confidencial.
Также в этих документах встречается имя Мишеля Платини. Платини поручил компании Mossack Fonseca помочь ему в управлении офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме в 2007 году (год его вступления в должность президента УЕФА).
Напомним, что Платини уже отстранен от спортивной деятельности на шесть лет из-за сомнительного платежа на сумму 2 миллиона долларов, который он получил от ФИФА в 2011 году
Кроме того, в документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам футбольных клубов, в том числе миланского Интера и Бока Хуниорс.
В документах упоминаются футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран. В частности, называются имена Леонардо Ульоа, Ивано Саморано и Габриэля Хайнце.