Месси и Платини оказались замешаны в скандале с панамскими офшорами

Месси и его отцу Хорхе принадлежит офшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме, сообщает Isport со ссылкой на El Confidencial.

Также в этих документах встречается имя Мишеля Платини. Платини поручил компании Mossack Fonseca помочь ему в управлении офшорной компанией, зарегистрированной в Панаме в 2007 году (год его вступления в должность президента УЕФА).

Напомним, что Платини уже отстранен от спортивной деятельности на шесть лет из-за сомнительного платежа на сумму 2 миллиона долларов, который он получил от ФИФА в 2011 году

Кроме того, в документах содержится информация об офшорных холдингах, принадлежащих бывшим и настоящим владельцам футбольных клубов, в том числе миланского Интера и Бока Хуниорс.

В документах упоминаются футболисты из Бразилии, Уругвая, Великобритании, Турции, Сербии, Нидерландов, Швеции и других стран. В частности, называются имена Леонардо Ульоа, Ивано Саморано и Габриэля Хайнце.