Тренер сборной Италии Конте после Евро-2016 возглавит английский "Челси"

Руководство лондонского футбольного клуба "Челси" и главный тренер национальной сборной Италии Антони Конте подписали контракт, который начнет действовать по окончании Евро-2016, сообщает пресс-служба ФК "Челси".

"ФК "Челси" рад объявить о назначении Антонио Конте главным тренером команды. Конте, который в данный момент возглавляет сборную Италии, подписал контракт сроком на три года. Он начнёт работу в клубе после того, как возглавляемая им сборная завершит участие на летнем Чемпионате Европы", - говорится в сообщении.

«Я очень взволнован перспективой работы в «Челси», - отметил Конте. - Я горд работать тренером национальной сборной Италии, но предложение возглавить «Челси» привлекает меня еще больше. «Челси» и английский футбол известен во всем мире, здесь великолепные фанаты, и я надеюсь, что достигну успехов с клубом».

В своей тренерской карьере Конте возглавлял итальянские «Сиену», «Ареццо», «Бари», «Аталанту» и «Ювентус». Один раз Антонио становился чемпионом Серии В с «Бари» и трижды выигрывал Серию А с «Ювентусом». Также на его счету одна победа в Суперкубке Италии.

В середине нынешнего сезона "Челси" уволил с поста главного тренера португальского специалиста Жозе Моуриньо. И.о. главного тренера ныне является голландец Гуус Хиддинк.

"Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав в 31 матче 44 очка. От лидера АПЛ "Лестера" команда отстает на 25 баллов.