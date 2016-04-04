"Шахтер" имеет право проводить домашний матч с "Динамо" в любом городе Украины - исполком ФФУ

Исполком Федерации футбола Украины разрешил клубам из зоны АТО ("Шахтер", "Олимпик", "Заря") принимать домашние матчи на стадионах в любых городах Украины, сообщает Футбол 24.

Документ об изменениях в регламенте датированный 19 августа 2015 года.

Согласно документу клуб-заявитель должен проинформировать Дирекцию Премьер-лиги о месте проведения матча не позднее, чем за 14 дней до базовой даты тура. Дирекция ПЛ должна проинформировать клуб-заявителя, команду-соперника и Комитет арбитров Украины не позднее, чем за 12 суток до базовой даты тура.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Шахтер" может принять "Динамо" в Одессе на стадионе "Черноморец", а не заявленном стадионе "Арена Львов", что якобы является нарушением регламента.