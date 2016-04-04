Одному из ведущих футбольных тренеров мира Моуриньо предложили работу в сборной Сирии

13:05, 04 апреля 2016
Футбол
513

Условия предпологаемого контракта португальца не раскрываются. 

Моуриньо просят вывести сборную Сирии на Чемпионат мира / facebook.com/fcdynamoua

Руководство Федерации футбола Сирии предлагает контракт с национальной сборной одному из лучших тренеров мира португальцу Жозе Моуриньо, о чем сообщило на своей страничке в Facebook.

"Нам нужен тренер мирового уровня, который способен вывести команду в финальную часть Чемпионата мира-2018", - говорится в сообщении.

Сборная Сирии участвует в отборочных турнирах к Чемпионату мира с турнира 1958 года, но ни разу не сумела попасть на сам Мундиаль. Из отборочного турнира 2014 года команда была дисквалифицирована из-за незаконной заявки футболиста Жоржа Мурада, который не прошёл до конца натурализацию и ранее был заигран за молодёжную сборную Швеции.

Команда также пять раз участвовала в финальном турнире Кубка Азии, но дальше первого раунда никогда не доходила. 

facebook.com/SyrianFAGS

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter