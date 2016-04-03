"Волынь" свела вничью матч Премьер-лиги с "Черноморцем"

В Луцке завершился матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле одесский "Черноморец" и сумела свести матч вничью - 1:1.

Хозяева поля забили решающий гол в самой концовке игры.

Если на протяжении 45 минут первого тайма команды не сумели ни разу поразить ворота друг друга, то в добавленное арбитром время на 45+1 минуте, игрок "Черноморца" Евгений Смирнов открыл счет. После навеса с углового Шабанов неудачно выбил мяч, переправив мяч на голову Евгению Смирнову, который точно пробил в ближний угол.

Одесситы удерживали преимущество на протяжении всего второго тайма, но, опять же, в добавленное арбитром время, хозяева поля сумели сравнять счет. В атаке "Волыни" на 90+1 минуте после навеса с углового Герасимюк бил из убойной позиции, но Боровик в падении ногами отбил мяч. После отскока от голкипера Артем Дудик из пределов вратарской площадки расстрелял ворота.

Таким образом, у команд сохранилась двуочковая разница в турнирной таблице - 14 у "Волыни" против 12 - у "Черноморца". Также 14 баллов у харьковского "Металлиста". Команды занимают последние 11-13 места в турнирной таблице УПЛ (не считая запорожский "Металлург", который исключен из числа участников соревнований).

Как сообщал УНИАН, в группе лидеров после матчей 20-го тура у киевского "Динамо" 55 очков, донецкого "Шахтера" - 52, луганской "Зари" - 41, днепропетровского "Днепра" - 37, полтавской "Ворсклы" - 32.