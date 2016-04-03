Футболисты "Бахчисарая" не вышли на матч чемпионата Крыма из-за отсутствия зарплаты

Футболисты "Бахчисарая" не вышли на домашний матч 19-го тура чемпионата Крыма с керченским "Океаном" из-за задолженностей по зарплате, сообщил ТАСС президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

Ранее на официальном сайте федерации появилась информация, что матч между "Бахчисараем" и "Океаном" не состоялся по причине неявки бахчисарайской команды.

"Утром команда выехала (на матч), а потом, за час до игры, мне позвонили из руководства команды и сказали, что не будут выходить на поле из-за того, что футболисты отказываются - зарплаты нет. Хотя на вечернем собрании все было нормально", - прокомментировал ситуацию Ветоха.

В турнирной таблице чемпионата Крыма после 18 туров "Бахчисарай" находится на 4-м месте с 28 очками.