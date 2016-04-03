Премьер-лига, 20-й тур, "Волынь" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает одесский "Черноморец".

В этой игре встречаются команды, которые занимают последние 12-13 места в турнирной таблице (без учета снявшегося с турнира запорожского "Металлурга"). У "Волыни" в таблице 13 очков, а у "Черноморца" - 11.

Матч проходит в день, когда луцкой "Волыни" исполняется 56 лет (команда получила название 3 апреля 1960 года).

Этот матч примечателен тем, что впервые в истории украинского мужского футбола его обслужит женщина-арбитр категории ФИФА Екатерина Монзуль.

Одесситы только раз выигрывали в текущем сезоне чемпионата Украины. В 11-м туре они одолели запорожский "Металлург" (5:2). На счету у "Волыни" - 9 побед, однако команда трижды была лишена по 6 турнирных очков в Премьер-Лиге согласно решений дисциплинарного комитета ФИФА. С учетом потерянных 18 баллов, команда сейчас могла бы находиться на 6-м месте, вплотную приблизившись к пятерке лучших, которые представят Украину в еврокубках.

Встреча "Волыни" с "Черноморцем" в первом круге ЧУ завершилась победой лучан (1:2). В составе "Волыни" голы забили Флорин Матей (10-я минута) и Анатолий Диденко (24). В конце второго тайма завершили безголевую серию одесситы, когда гол забил Сергей Петько (74).

На котировках букмекерских контор фаворитом с небольшим преимуществом считается "Волынь". На победу хозяев поля можно сделать ставку с коэффициентом 2,14 к 1, в то время как на ничью - 3,16 к 1, а на победу "Черноморца" - 3,27 к 1.

Матч "Волынь" - "Черноморец" начнется в Луцке в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".