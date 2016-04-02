"Реал" выиграл у "Барселоны" в гостях в Эль-Классико

На стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился центральный матч тура испанской Примеры в котором "Барселона" принимала мадридский "Реал" и проиграла со счетом 1:2.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Перед матчем игроки обеих команд почтили память одного из величайших игроков и тренеров в истории мирового футбола, "создателя" современной "Барселоны" голландца Йохана Кройфа, который несколько дней назад умер в Барселоне.

В начале игры хозяева поля имели небольшое преимущество, но реализовать его в первом тайме так и не сумели - 0:0. А в начале второго тайма, на 56-й минуте, Жерар Пике точным ударом головой замкнул подачу с углового - 1:0. Впрочем, спустя пять минут - на 61-й - Карим Бензема великолепным ударом "ножницами" сравнял счет. В концовке же, намного сильнее смотрелись гости. И гол Криштиану Роналду на 85-й минуте стал логичным завершением игры - 1:2.

Таким образом, "Реал" сократил отставание от "Барселоны" в турнирной таблице с 10 до 7 очков.До конца чемпионата остается еще 7 туров.