УПЛ: "Заря" и "Динамо" выиграли матчи 20-го тура

Завершились субботние матчи 20-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых команды из группы лидеров одержали очередные победы. Луганская "Заря" разгромила львовские "Карпаты" - 4:1, а киевское "Динамо" в гостях было сильнее "Александрии" (0:2).

В игре в Запорожье, где "Заря" в роли хозяев принимала "Карпаты" уже на 5-й минуте счет открыл точным ударом игрок "Зари" Желько Любенович. А на 21-й минуте Филипп Будковский удвоил преимущество луганчан. На 38-й минуте игрок "Карпат" Габриэль Окечукву точным ударом сократил преимущество номинальных хозяев поля до минимума (2:1). Но, еще в концовке первого тайма, на 43-й минуте Андрей Тотовицкий восстановил перевес до двух голов - 3:1. А во втором тайме точный удар Игоря Чайковского помог "Зари" довести перевес до крупного - 4:1.

В игре в Александрии гости обозначили свой перевес еще в первом тайме. На 15-й минуте счет открыл Домагой Вмида, а на 44-й Олег Гусев установил окончательный счет - 0:2.

В еще одном матче тура полтавская "Ворскла" и "Сталь" из Днепродзержинска сыграли вничью - 0:0.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" разгромил харьковский "Металлист" со счетом 8:1.

Таким образом, после этих матчей у "Динамо" в турнирной таблице 55 очков, "Шахтера" - 52, "Зари" - 41, днепропетровского "Днепра" - 37, "Ворсклы" - 32. Пятерка лидеров не изменилась.