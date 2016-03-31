УЕФА дисквалифицировал "Днепр" на один еврокубковый сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о дисквалификации днепропетровского "Днепра" на 1 сезон, сообщается на официальном сайте организации.

Команда не сможет выступить в еврокубках, если пробьется туда по итогам национальных турниров в сезонах 2016/17, 2017/18 или 2018/19 годов.

Аналогичное наказание понесли азербайджанский "Интер" и румынский "Тыргу- Муреш".

До 31 января 2016 года " Днепр " должен был доказать, что погасил все просроченные платежи , выявленные до 30 сентября 2015 года.

Ранее клуб был оштрафован на 100 000 евро