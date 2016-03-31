УЕФА дисквалифицировал "Днепр" на один еврокубковый сезон
18:58, 31 марта 2016Футбол
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Аналогичное наказание понесли еще два клуба.
УЕФА дисквалифицировал три команды сроком на 1 сезон / uefa.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о дисквалификации днепропетровского "Днепра" на 1 сезон, сообщается на официальном сайте организации.
Команда не сможет выступить в еврокубках, если пробьется туда по итогам национальных турниров в сезонах 2016/17, 2017/18 или 2018/19 годов.
Аналогичное наказание понесли азербайджанский "Интер" и румынский "Тыргу- Муреш".
До 31 января 2016 года " Днепр " должен был доказать, что погасил все просроченные платежи , выявленные до 30 сентября 2015 года.
Ранее клуб был оштрафован на 100 000 евро
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