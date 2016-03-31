Луческу: "Больше нет матчей сборных, футболисты думают только о клубе"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу накануне возобновления соревнований Премьер-лиги и еврокубков после паузы, связанной с матчами национальных сборных команд, отметил важность восстановления командного взаимодействия.

"Нам всегда очень сложно после сборных. Мы не работаем вместе две недели, в национальных командах другие требования и тренировочные методы. По возвращении тяжело привести всех к общему знаменателю. Нужно восстановить взаимодействие и взаимопонимание. В этом есть определенная сложность. Сегодня у нас был разговор на эту тему: больше нет матчей сборных, футболисты думают только о клубе", - отметил Луческу.

Также, тренер горняков акцентировал внимание на завершающей части сезона: ""По большому счету в эти полтора месяца будут определяться результаты всех трех турниров, в которых мы участвуем: чемпионата, Кубка и Лиги Европы. Будет нелегко, предстоит практически постоянно играть через два дня на третий. Важно минимизировать травмы и восстанавливать футболистов как можно быстрее, в том числе после матчей. Плюс перелеты, которые мы будем совершать…"

"Есть определенные проблемы. В какой-то мере мы уже привыкли к этим перелетам, но они очень утомительны. Также рассчитываем перейти тренироваться на другое поле. В таких условиях очень сложно работать. А для игроков заниматься на таком газоне даже опасно. Будем надеяться на то, что все футболисты будут здоровы и создадут друг другу конкуренцию. Уверен, что сейчас с «Металлистом» предстоит очень сложная игра. Против нас все пытаются отдать все свои силы, чтобы показать себя. Наверняка вы видели, сколько фолов и карточек было в прошлом поединке с «Ворсклой» – в игре, по большому счету, ничего не решавшей. Хорошо, что в том матче никто не получил травму", - подытожил главый тренер.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" остался единственной командой, представляющей Украину в еврокубках на стадии 1/4 финала. Также команда продолжает борьбу в национальном Кубке и - с киевским "Динамо" - за золото чемпионата Премьер-лиги.