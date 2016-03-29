Олимпийская чемпионка по фехтованию Харлан стала послом сборной Украины на Евро-2016

Новым послом национальной сборной команды Украины по футболу на Евро-2016 стала олимпийская чемпионка по фехтованию, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Харлан, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Таким образом, во время товарищеского матча Украина-Уэльс звездная команда увеличилась еще на одну известную фигуру.

«Спорт помогает прославлять Украину во всем мире. Как спортсменка я знаю и горечь поражений, и безграничную радость побед. Каждый бой - сложный. Поэтому желаю нашей команде не останавливаться на достигнутом, достойно двигаться вперед к новым свершениям. Слава Украине!» - отметила Ольга Харлан.

Участие украинской команды в континентальном первенстве является чрезвычайно важным и ожидаемым событием для всей страны. Именно поэтому Федерация футбола Украины инициировала проект «Послы сборной», который призван объединить известных украинцев с целью популяризации любимой игры.

Первые послы сборной были представлены 9 марта. Ими стали:Джамала - украинская певица, участница Евровидения-2016; Александр Денисов - телеведущий, генеральный директор телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2»; Сергей Притула - телеведущий, шоумен; Сергей Василюк - лидер группы «Тень Солнца»; Роберто Моралес - спортивный журналист, телекомментатор.