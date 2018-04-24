Сборная Украины: победы, которые не радуют

С одной стороны, сборная Украины одержала две победы и дважды сыграла на ноль. С другой, матчи оставили множество вопросов, и это, в первую очередь, касается целого ряда тренерских решений.

Товарищеские матчи, по общепринятой мировой практике, существуют для моделирования игры команды в разных ситуациях. Именно здесь тренеры оценивают потенциал игроков, которых не принято считать основными. Именно здесь у тренера есть пространство для экспериментов. А что мы увидели в Одессе и, особенно, в Киеве? Мы увидели погоню за результатом. Спору нет, он достигнут. Но что толку от этих побед? Какая от них польза? Видимо, у Михаила Фоменко своя версия того, зачем проводятся товарищеские матчи.

История нынешних сборов украинской команды началась со списка игроков, вызванных на мартовские матчи. Как известно, в нем не оказалось представителей РФПЛ. История получилась очень запутанная и некрасивая. Сначала игроков вроде бы вызвали, но в окончательном списке их не оказалось. В чемпионате России выступает сразу пять футболистов, которые реально могут претендовать на поездку во Францию. Это защитники Пилявский и Бутко, а также игроки атакующей линии Зинченко, Девич и Селезнев.

Перед игрой с Кипром тренерский штаб сборной сделал официальное заявление о том, что в отсутствии игроков российских клубов в сборной Украины нет ничего политического.

Перед матчами с киприотами и валлийцами сборная Украины лишилась сразу двух основных центральных защитников. Ракицкий получил травму, а у Хачедири случилась ангина. И это при том, что у сборной всего три центральных защитника – помимо названных, это Александр Кучер. Кто еще может претендовать на эту позицию?

В прошлом году в сборную регулярно вызывался Пилявский, но зимой он сменил «Зарю» на российский «Рубин». Также на эту позицию можно рассматривать опытного Чигринского, хорошо выглядевшего в марте в составе «Днепра». Однако тренерский штаб сборной решил закрыть эту позицию с помощью киевского динамовца Селина, выступающего в аренде в команде-середняке чемпионата Греции «Платаниас», и дебютанта сборной Путивцева, играющего нынче в чемпионате Польши («Термалика», занимающая место в нижней части турнирной таблицы). К слову, оба этих игрока обычно действуют на левом фланге обороны, но каждому из них пришлось переквалифицироваться в центрбека. В итоге, Селин не сыграл в двух матчах ни минуты, а Путивцев вышел в стартовом составе против Кипра и своими действиями во втором тайме, мягко говоря, не впечатлил.

Что касается Богдана Бутко, то он выступает на правом фланге обороны, где у нас есть явный лидер в глазах тренерского штаба - Артем Федецкий. Бутко уже давно не привлекался в сборную, но сейчас он на хорошем счету в пермском «Амкаре». Так, по своей средней оценке, он занимает пятое место среди всех правых защитников, выступающих в чемпионате России. Но, для возвращения в сборную Украины этого оказалось мало.

В свою очередь, 18-летний Зинченко постепенно становится одним из лидеров «Уфы». У него очень хорошая пресса в России, да и историю о том, как его «заиграли» за национальную сборную Украины в важнейшем матче отбора на Евро-2016 против испанцев, забыть сложно. Зинченко выступает на позиции Коноплянки, который мартовские матчи сборной пропускал из-за травмы. Тем не менее, даже отсутствие одного из лидеров команды не заставило тренеров вызвать реально перспективного игрока в главную команду страны.

Наконец, Селезнев и Девич являются основными форвардами краснордарской «Кубани» и казанского «Рубина», соответственно. Первый переехал в Краснодар только этой зимой. По мнению экспертов, сегодня он далек от своей оптимальной формы. Но из «Днепра» он вызывался в сборную практически всегда, в каком бы состоянии не находился. Что касается Девича, то у Михаила Фоменко этот форвард явно не в почете, хотя его нынешняя форма уровню сборной соответствует совершенно точно.

Перед игрой с Кипром тренерский штаб сборной сделал официальное заявление о том, что в отсутствии игроков российских клубов в сборной Украины нет ничего политического. Но довольно сложно поверить в то, что наша российская пятерка не подошла по спортивному принципу в полном составе…

Ни одной минуты в двух матчах так и не сыграли вратарь Никита Шевченко, защитник Евгений Селин, хавбек Александр Караваев и нападающий Филипп Будковский.

Впрочем, даже тех, кто получил вызов в сборную, тренеры использовали как-то странно. Если в игре с Кипром Фоменко использовал все шесть регламентированных для товарищеских матчей замен, то в поединке против Уэльса он произвел лишь одно изменение по ходу матча. Ни одной минуты в двух матчах так и не сыграли вратарь Никита Шевченко, защитник Евгений Селин, хавбек Александр Караваев и нападающий Филипп Будковский.

Целый матч с валлийцами провел на левом фланге обороны 36-летний Вячеслав Шевчук, возможности которого давно и прекрасно известны. В это же время на скамейке запасных находились Каменюка, Селин и Путивцев, также способные закрыть эту позицию. Недоумение вызвало появление на левом фланге атаки номинального центрбека Гармаша. У него совершенно нет навыков игры на этой позиции, тогда как всю игру на скамейке просидел молодой и перспективный Иван Петряк, которого преподносят, как одного из самых талантливых украинских футболистов. У него и впрямь неплохие задатки, неслучайно летом он станет полноправным игроком «Шахтера». Но против Уэльса он так и не вышел…

Спорных кадровых решений наставника главной команды страны можно найти немало, но все они сводятся к тому, что Михаил Фоменко упорно не хочет ничего менять. Это касается и тактики, и кадрового наполнения. Скажем, он продолжает упорно приглашать в команду Тимощука, хотя конкуренцию за место чистого опорника он откровенно проигрывает. Здесь есть стопроцентный игрок стартового состава Степаненко. Должен поправиться Рыбалка. Продолжает прогрессировать Малышев. Но в сборную упорно вызывается Тимощук. Возможно, этот игрок очень важен «для раздевалки», поднятия командного духа в важный момент. Но там у нас и без Тимощука хватает опытных ребят. Более того, средний возраст стартового состава команды в двух последних играх приближается к 30 годам. Вполне возможно, на Евро у Украины будет самая возрастная команда. Как правило, такие команды на больших форумах выступают не слишком удачно. Впрочем, как и самые молодые коллективы. Как и везде, нужен разумный баланс молодости и опыта.

Так, к примеру, вместо Тимощука в сборную вполне могли быть вызваны многообещающие Малиновский или Буяльский. Ведь на Евро-2016 жизнь не заканчивается, а Тимощук - не вечный. Этой сборной совершенно точно нужна свежая кровь. Смена поколений в ней в самое ближайшее время будет неизбежна. И будет хорошо, если на смену ветеранам придут ребята, которые уже будут знать, что такое финальная часть большого футбольного форума. Пускай и не сыграют там ни одной минуты.

Вызывает вопросы и вчерашнее заявление главного тренера на пресс-конференции после игры с Уэльсом: «Из того состава, который обычно играет у нас, не было человек 5-6». Из игроков, которые реально могут претендовать на место в стартовом составе, вчера не вышли на поле только трое - Ракицкий, Рыбалка и Коноплянка. Кого Михаил Иванович еще имеет ввиду, остается непонятным. Ведь все остальные восемь игроков – твердые первые номера на своих позициях. Возможно, кого-то смущает присутствие в составе Коваленко, на месте которого – центральный атакующий полузащитник, обычно играет Гармаш. Однако, Денис вчера тоже был в составе, но действовал на несвойственной для себя позиции левого вингера. Быть может, Фоменко имел в виду и кого-то из игроков, выступающих в «злополучном» чемпионате России…

Ничего другого, кроме как обороняться, наша сборная, по большому счету, делать не умеет.

Остался верен Фоменко и своей тактике. С кем бы его команда не играла, официальный это матч или товарищеский, наша сборная стремится как можно быстрее отдать мяч сопернику и попытаться подловить его на контратаке. Игроки даже не думают о контроле мяча. У команды совершенно отсутствует такое понятие, как позиционная атака. А есть ли у тренерского штаба варианты, если соперник вдруг забьет гол первым (такие случаи в футболе бывают)?

Да, оборона у нас и впрямь выглядит неплохо (хотя, опять же, по второму тайму с Кипром этого не скажешь). Но ничего другого, кроме как обороняться, наша сборная, по большому счету, делать не умеет. И Михаил Фоменко даже не думает менять эту ситуацию. О чем можно говорить, если даже в домашнем поединке с Кипром, не говоря уже об игре с Уэльсом, который прибыл в Киев без своих лидеров - Бэйла и Рэмси - мы отрабатывали игру в обороне.

Это может свидетельствовать только об одном – на Евро-2016 сборная Украины будет играть исключительно так, от обороны. Но если против Германии других вариантов у нас нет, то на матчи с Польшей и Северной Ирландией вполне можно было бы рассмотреть и более смелые тактические схемы.

Столь осторожный подход еще более удивителен потому, что оба отечественных ведущих клуба – «Динамо» и «Шахтер» - проповедуют более инициативный футбол, где контроль мяча и позиционная атака занимают очень важное место. А приезжая в сборную, игроки вынуждены напрочь забывать о своих клубных навыках и подстраиваться под требования Фоменко.

Подавляющее большинство экспертов столь тусклая игра команды повергла в уныние. Достаточно было послушать комментатора игры и экспертов в студии специализированного футбольного канала. Но, что интересно, представители сборной – тренеры и игроки – оценили свое выступление совершенно иначе. Во всяком случае, никаким разочарованием в их оценках даже не пахло. «Такое впечатление, что мы смотрели две разные игры», - резюмировали в студии.

Наконец, весьма любопытен и такой важный вопрос, как имя настоящего главного тренера команды, а не того, кто вписан в протокол… Во время двух мартовских матчей только и слышно было, что сделал Андрей Шевченко. Андрей Николаевич подозвал Андрея Ярмоленко и внес коррективы в игру, Андрей Николаевич дает установку выходящему на замену Сергею Сидорчуку, Андрей Николаевич объяснил, как играют валлийцы. После игр, Шевченко, наравне с главным тренером, раздавал комментарии журналистам. Наконец, Шевченко самостоятельно провел две тренировки сборной. Весьма забавная умилительная тональность новости, учитывая то, что Шевченко - дипломированный специалист, обладающий всеми возможными тренерскими лицензиями. О том, что он самостоятельно провел две тренировки сообщил Михаил Фоменко. Подобный восторг испытывают молодые родители, когда их чадо произносит первые слова... Видимо, за будущее сборной Украины мы можем быть спокойны – летом она окажется в надежных руках.

Кирилл Стадниченко