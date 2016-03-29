Тренер сборной Украины Шевченко про матч с Уэльсом: "Очень хорошо действовали в плане компактности"

Помощник Михаила Фоменко поделился мнением об игре в эфире телеканала "Футбол 1".

"Оценю игру нашей сборной на твердую четверку. Очень хорошо действовали в плане компактности, особенно во втором тайме. Да, у нас не было много моментов, не всегда удавалось владеть мячом. Нужно отдать должное сопернику", — выразил мнение Шевченко.

"Не давали Уэльсу много свободного пространства, правильно передвигались. Они проповедуют современный футбол. Все футболисты работают как на оборону, так и на атаку. Была задача — грамотно сыграть в плане компактности. Ребята с этим справились. Моменты? Есть над чем работать, сегодня не очень хорошо удавался выход из обороны в атаку".

Полузащитник киевского Динамо Денис Гармаш сегодня опробовал себя на новой позиции. Денис действовал на месте левого полузащитника, где обычно размещается Евгений Коноплянка, который проходит восстановление после травмы, полученной в матче за свою клубную команду испанскую "Севилью".

"Гармаш? Тренерский штаб остался довольным этим решением. Была нехватка игроков слева, поэтому решили попробовать так — Гармаш чуть левее, Коваленко ближе к центру. Считаем, что они сыграли очень хорошо".

Отметим, что несмотря на большое количество футболистов в запасе, тренерский штаб сборной Украины в сегодняшнем матче провел лишь одну замену.

"Замены? Хотелось посмотреть на те пять человек, которые были в середине поля — как они взаимодействует, передвигаются. Сегодня таким составом решили до конца доиграть игру, и как итог, соперник практически ничего не создал у наших ворот", — подытожил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла в Киеве команду Уэльса со счетом 1:0.