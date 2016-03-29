Капитан сборной Украины Ротань: "Нужно обратить внимание на последние минуты"

Автор голевого паса Руслан Ротань, который на 28-й минуте исполнил навесную передачу со стандарта в штрафную площадку, где никем не прикрытый Андрея Ярмоленко первым касанием отправил мяч в ближний угол ворот Хеннесси, ответил после игры на вопросы телеканала "Футбол 1".

"Гол? Договорились с Ярмоленко, что так будем действовать непосредственно перед моментом. Хорошо, что получилось забить", — сказал Ротань после матча.

"Тренеры предупреждали, что Уэльс — хорошая команда, которая проповедует чисто британский стиль. Само собой разумеется, что просто так не чемпионат Европы не попадают".

"У них боевитая команда, которая не дает играть в свой футбол, постоянно навязывая свою игру. Нам есть куда стремиться. Товарищеская игра или нет — результат так же важен. Всегда и болельщики, и сами футболисты хотят победы нашей сборной"

"Нам нужно обратить внимание на последние минуты. Так и получилось, как и говорил тренер, что Уэльс — британская команда, которая будет биться до последней минуты", — резюмировал полузащитник днепропетровского "Днепра" и сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла в Киеве команду Уэльса со счетом 1:0.