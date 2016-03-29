Игрок сборной Украины Хачериди: "Не очень довольны своей игрой"

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди, который вернулся в основной состав после тяжелой ангины, провел 40-й матч в футболке национальной сборной Украины.

После игры он отметил в интервью телеканалу "Футбол 1": "Сегодня нам было тяжело. Команда у Уэльса хорошая, они классно держат мяч. Хорошо, что забили на контратаке и удалось победить. Не очень довольны своей игрой — есть над чем работать. Впереди еще есть время, чтобы исправить ошибки".

"Думаю, что потенциал нашей сборной очень хороший, можем еще добавлять. Сейчас отсутствует Коноплянка, Ракицкий", - добавил Хачериди.

"Моменты? Разве они у них были? Удар головой с 10 метров прямо в руки Пятову, выстрел с разворота — это скорее было похоже на навал на наши ворота. Они пытались создавать моменты, но мы им не дали", - подытожил защитник.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла в Киеве команду Уэльса со счетом 1:0.