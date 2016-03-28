Фоменко: "Игру сборной оценю на "четверку"

Михаил Фоменко поделился своими впечатлениями об игре с Уэльсом и оценил в целом двухматчевую серию национальной команды.

"Еще рано моделировать игру на Евро-2016, потому что много времени впереди, - отметил Фоменко. - Как обычно, контрольные игры и ребята стараются не получить травму. В официальных играх ребята выкладываются - искры летят. Чем-то довольны, чем-то остались недовольны... Малое кличество замен объясняется тем, что тренерский штаб посчитал нужным, чтобы ребята доиграли до конца матча".

"Матч против Уэльса оцениваю на "четверку". (игру против Кипра тренер оценил на тройку)", - добавил Фоменко.

А на вопрос, можно ли считать игру против Уэльса подготовкой к матчу Евро-2016 против Северной Ирландии, отметил: "Из того состава, который обычно играет у нас, не было человек 5-6. Представители британского острова - это непростые команды. У них много высокорослых футболистов и очень сложно против них играть на втором этаже. Если сравнивать Уэльс с Северной Ирландией, то вторая команда - более прагматичная".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла в Киеве команду Уэльса со счетом 1:0.