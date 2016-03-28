Сборная Украины обыграла Уэльс в товарищеском матче
22:55, 28 марта 2016Футбол
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Игра завершилась со счетом 1:0.
uefa.com
В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился товарищеский матч между национальными футбольными сборными Украины и Уэльса, который завершился победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Андрея Ярмоленко.
Матч проходил в равной и довольно жесткой борьбе. Единственный гол украинцы забили после розыгрыша штрафного, когда Руслан Ротань отдал пас на Андрея Ярмоленко, а тот ударом с разворота вогнал мяч в сетку.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.
Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу подряд в товарищеских матчах.
Как сообщал УНИАН, ранее, 24 марта, укрианцы в Одессе обыграли команду Кипра с таким же счетом - 1:0.
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