Сборная Украины обыграла Уэльс в товарищеском матче

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился товарищеский матч между национальными футбольными сборными Украины и Уэльса, который завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Андрея Ярмоленко.

Матч проходил в равной и довольно жесткой борьбе. Единственный гол украинцы забили после розыгрыша штрафного, когда Руслан Ротань отдал пас на Андрея Ярмоленко, а тот ударом с разворота вогнал мяч в сетку.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу подряд в товарищеских матчах.

Как сообщал УНИАН, ранее, 24 марта, укрианцы в Одессе обыграли команду Кипра с таким же счетом - 1:0.