Матч Украина - Уэльс пройдет на полупустом "Олимпийском"

Товарищеский матч национальных футбольных сборных Украина - Уэльс не вызвал ажиотажа у любителей футбола. На данный момент продано немногим более 20 тысяч билетов при официальной вместимости стадиона в 70 050 зрителей, сообщает Sport.ua.

Стоимость билетов составляет от 70 до 500 гривен.

Товарищеский матч Украина – Кипр (1:0), состоявшийся в Одессе 24-го марта, посетили 20 598 болельщиков.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Уэльс состоится на НСК "Олимпийский" сегодня, 28 марта. Начало игры в 21.00.