Украина - Уэльс, товарищеский матч - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Уэльса.

Эта игра станет последней для команды Михаила Фоменко в Украине перед проведением Евро-2016.

Последующие контрольные матчи перед главным турниром года - чемпионатом Европы - сборная Украины будет проводить за пределами страны, на подготовительных сборах непосредственно перед началом чемпионата Европы.

Проводы команды на Евро состоятся в игре с одной из самобытных и достаточно крепких британских команд. К тому же, переживающей сейчас пик формы. Сборная Уэльса приняла участие в чемпионате мира 1958 года, где дошла до четвертьфинала. После этого долгие годы команда не могла преодолеть отборочный турнир мирового или европейского первенства. А в 2016 году валлийцы дебютируют на чемпионате Европы. В отборочном турнире Уэльс занял 2-е место, уступив команде Бельгии, но опередив Боснию и Герцеговину, Израиль, Кипр и Андорру. Команда одержала 6 побед при 3 ничьих и 1 поражении - 21 очко.

На Евро-2016 Уэльс сыграет в группе с командами Англии, России и Словакии.

В минувший четверг, 24 марта, сборная Уэльса провела товарищеский матч с командой Северной Ирландии, который свела вничью со счетом 1:1.

В свою очередь, команда Украины 24 марта в товарищеском матче обыграла команду Кипра - 1:0. Накануне игры с Уэльсом главный тренер украинцев Михаил Фоменко отметил: "Мы нечасто играем с представителями этого региона. Уэльс – это достаточно грамотная команда. Мы посмотрели несколько нарезок их матчей. Хорошая команда, они напрямую вышли в финальную часть чемпионата Европы. Уэльс мало пропускает, но и забивает тоже немного. Что касается нашего состава, то на поле выйдут люди, которые, как мы часто говорим, сами должны забивать места в основном составе. Кто будет сильнее – тот и будет играть".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игру считается сборная Украины, на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,53 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,44 к 1, а на победу Уэльса - 6,40 к 1.

Матч Украина - Уэльс начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 5. Кучер, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 8. Зозуля, 19. Гармаш, 19. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 14. Ротань

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 20. Селин, 11. Малышев, 4. Тимощук, 2. Каменюка, 18. Путивцев, 21. Петряк, 22. Сидорчук, 9. Гусев О., 15. Будковский, 21. Караваев, 22. Кравец

сб. Уэльса: 1. Хеннесси, 2. Гантер, 3. Тейлор Н., 5. Дэвис Б., 5. Честер, 6. Уильямс Э., 7. Аллен, 13. Уильямс Дж., 22. Хьюз, 10. Лоуренс, 19. Чёрч

Запасные: 21. Уорд Д., 3. Мэтьюз, 4. Ричардс Э., 8. Коттерилл, 13. Айсгроув, 16. Ледли, 20. Воан, 9. Воукс

Последний матч сборной Украины перед Евро в Киеве, к сожалению, не вызвал большого ажиотажа. Трибуны "Олимпийского" заполнены менее, чем на половину. Тем не менее, имена соперников говорят о том, что игра далжна получиться весьма качественной и боевой. Украинцам, как и валлийцам, сейчас каждый матч очень важен в плане подготовки к Евро.

А значит, нас ждет крайне интересное и захвтывающее противостояние.

Вперед, Украина!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Уэльса. Первая атака гостей заканчивается ошибкой Тейлора, который не может принять и обработать мяч у кромки поля.

2. Шевчук начинал первю атаку сборной Украины, но в борьбе с защитниками ограничился лишь тем, что заработал аут.

3. Ярмолекно получил повреждение уже в самом начале матча. Небольшая пауза...

4. Заброс на Зозулю из глубины поля неудачный - украинец не смог допрыгнуть до высоко летящего мяча.

6. Федецкий в борьбе с Тейлором в собственной штрафной вынужден выбить мяч в аут. Опасный момент мог получиться у гостей.

7. Ротань проиграл борьбу в центре поля, но игроки сборной Уэльса не смогли этим воспользоваться.

8. Федецкий вновь надежно играет в защите и выбивает мяч на угловой.

9. Стандарт валлийцы разыграли крайне неудачно. Игроки гостей отправляют мяч своему вратарю.

10. В ответной атаке украинцев Шевчук проиграл борьбу за мяч Аллену.

11. Коваленко зарабатывает опаснейший штрафной для сборной Украины...

12. Ротань навешивал - мяч просквозил через всю штрафную и ушел за лицевую линию ворот.

13. ЛОУРЕНС!! Прощает сборную Украины из убойной позиции ударив выше. Мяч задел Хачериди - угловой.

14. Неудачно разыграли стандарт валлийцы - кто-то нарушил правила в атаке.

15. Федецкий в борьбе с Тейлором грубо нарушает правила в центре поля.

16. Пятов спасает ворота от гола после ошибки Кучера. Едва игрок гостей не вышел один на пустые ворота...

17. Ярмоленко и Степаненко вдвоем зажали Аллена в центре поля не дав гостям развить потенциально опасную атаку.

18. Кучер очень гурбо сыграл против Уильямса. Опасный штрафной для гостей.

19. Дэвис проиграл борьбу защитникам после навеса с фланга со штрафного.

20. В ответной атаке украинцев мяч не доходит до Коваленко - Уильямс блокирует пас в районе центральной линии.

21. Гантер упустил мяч за лицевую линию и не смог развить атаку гостей.

22. Предупреждение Гармашу - грубая игра. Скажем так, карточка "по совокупности". Слишком часто фолят украинцы в начале игры.

24. Зозуля и Уильямс что-то не поделили на фланге. Судья дает штрафной в сторону ворот гостей.

25. КОВАЛЕНКО!!!! Шикарный момент имел игрок украинцев после паса из глубины поля, но в борьбе с вратарем Хеннеси проиграл мяч.

26. Коваленко вновь зарабатывает штрафной с убойной позиции. Уильямс нарушил правила.

27. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ЯРМОЛЕНКООООООО!!!! 1:0!!!

28. Ротань навесил, Ярмоленко - с разворота - забил шикарный гол. Мяч попал во вратаря и от него влетел в ворота.

29. Соперник сразу пошел в прессинг на чужой половине поля - украинцы спокойно контролируют мяч.

30. Лоуренс упустил мяч за боковую линию и сорвал атаку своей команды.

31. Честер в борьбе с Гармашем нарушает правила и не слишком вежливо отмахивается от игрока сборной Украины.

32. Хачериди в борьбе Чёрчем вынес мяч ближе к центру поля. Миновал опасность для ворот Пятова.

33. В ответной атаке Коттерил нарушил правила на Гармаше в центре поля и сорвал комбинацию нашей команды.

35. Соперник потихоньку перехватывает инициативу. Вновь атака валлийцев, которую украинцы прерывают численностью и плотной обороной.

36. Предупреждение Хачериди - грубая игра против Уильямса. Опасный штрафной для соперника.

38. Чёрч пробил штрафной неудачно - мяч летит высоко над воротами.

39. Ничего сейчас не получается в атаке у сборной Украины, а Кучер вынужден нарушить правила, чтобы прервать быструю ответную контратку гостей.

40. Лоуренс начинал атаку валлийцев, но упустил мяч за боковую линию. Аут в пользу хозяев поля.

41. Тэйлор прихватил за руку Степаненко - грубое нарушение правил.

42. Шевчук заработал угловой в борьбе с защитниками. Неудачно разыграли стандарт - подача углового прямо на голову защитника.

43. Ярмоленко оригинально пропускал мяч на Коваленко, но Уильямс разгадал маневр и перехватил мяч.

44. Федецкий вновь отлично отработал в защите, прервав атаку гостей ценой нарушения правил на Уильямсе.

45. Аллен подавал штрафной - Хачериди головй выбил мяч блиде к центру поля.

ПЕРЕРЫВ

Что же... Букмекеры оказались категорически не правы, предсказав перед матчем, судя по коэффициентам, легкую победу сборной Украины. Игра проходит в равной и крайне напряженной борьбе. А гол - плод исключительно индивидуального мастерства Руслана Ротаня и Андрея Ярмоленко. Безусловно, это домашняя наработка, миллион раз оттачиваемая на тренировках - до блеска.

После перерыва легче не будет, это точно. Соперник будет стараться отыграться и отсутствие Гарета Бэйла не должно стать помехой для гостей. А подопечным Михаила Фоменко стоит, как и прежде, в игре больше нацеливаться на ворота соперника. Сохранять победный результат - не выход в матче с таким соперником, как Уэльс...

Второй тайм начался!

46. Мяч с центра поля развели игроки сборной Украины.

47. Хозяева поля сразу же идут в атаку и Шевчук в борьбе с защитником отправляет головой мяч в аут.

48. Еще один пас из глубино поля, который Ричардс прерывает пасом на своего вратаря.

49. Коваленко зарабатывает углвоой в опасной близости от ворот соперника.

50. Ротань навесил - защитник головой выбил мяч.

51. Предупреждение Федецкий - грубо нарушает правила в борьбе с Тэйлором.

52. ЗОЗУЛЯ!!!! Проигарл мяч в борьбе с Хэннеси после прострела с фланга. Очень опасный момент был у сборной Украины.

53. Хьюз завершал очередную атаку сборной Уэльса - удар выше ворот...

54. Аллен зарабатывает штарфной в борьбе со Степаненко в опасной близости от ворот Пятова.

55. Аллен навесил - Гармаш перехватил мяч.

56. В ответной контратаке Коваленко не успел мячу после паса из глубины поля. Во второй волне атаки Ярмоленко пробил - выше ворот.

57. ПЯТОВ!!! Шикраный удар Аллена и не менее шикарный сэйв вратаря сборной Украины.

58. Кучер после паса Ротаня бил головой находясь спиной к воротам - очень опасно, но чуть неточно.

59. Замена у сборной Украины - Сидорчук вместо Ротаня.

60. Двойная замена у сборной Уэльса - Макдональд вместо Уильямса, Честер вместо Чёрча.

61. Опасно разыграли угловой валлийцы, но удар Аллена головой оказался слабым и неточным.

62. Ярмоленко подал с фланга - Федецкий и Тейлор столкнулись в борьбе за мяч. Оба получили травмы... Пауза в игре.

64. Замена у сборной Уэльса - Ричардс вместо Эшли Уильямса.

65. Хозяева контролируют мяч в центре поля...

66. Ярмолекно пытался красиво перебросить мяч через защитника в штрафной площади соперника - Дэвис перехватил пас.

67. Зозуля получил мяч и скинул на Сидорчука, который едва не воспользовался ошибкой вратаря Хэннеси... Голкипер вовремя исправился и забрал мяч в руки.

68. Еще одна атака украинцев - Шевчук опасно выставил ногу и едва не попал в голу защитнику в борьбе за мяч.

69. Атака валлийцев нчиего не принесла - Лоуренс потерял мяч в борьбе с защитниками.

71. В атаке украинцев Гармаш не смог отдать точный пас поперек поля - мяч перехватил Тэйлор.

72. Двойная замена у сборной Уэльса - Хэнли вместо Тэйлора, Брэдшой вместо Лоуренса.

73. Аллен отдавал мяч в атаку в центр штрафной - защитники перехватили мяч.

74. Ярмоленко нарушил правила в атаке, в борьбе с защитником на фланге.

75. Брэдшоу в борьбе со Степаненко упустил мяч за лицевую линию и загубил атаку своей команды.

76. Предупреждение Ричардсу - грубая игра.

78. Хьюз пробивает по воротам - мяч задев своего же игрока уходит мимо ворот.

79. Замена у сборной Уэльса - Лэдли вместо Хьюза.

80. Подачу с фланга игрока сборнйо Уэльса ударом головой нейтрализует Кучер. Мяч уходит за лицевую линию.

82.Зозуля нарушил правила в центре поля в единобрстве с Гантером.

83. Ричардс пошел в атаку и упустил мяч в аут в борьбе с защитником.

84. В ответной атаке Ярмоленко не смог убежать один на один с вратарем - Хэнли успел отпасовать мяч на вратаря Хэннеси.

85. Ричардс пасует на партнера в районе чужой штрафной, но Гармаш останавливает соперника недозволенным приемом.

86. Неудачно разыграли штрафной валлийцы, а в ответной атаке Зозуле не хватило сил, чтобы убежать к воротам соперника.

87. Уотсон бьет по воротам с убойной дистианции - мимо.

88. В ответную атаку побежал Сидорчук, но столкунлся с большим численным перевесом защитников соперника.

89. Канонада на НСК "Олимпийский" - взрываются петарды, пронесенные болельщиками на стадион.

90. Вне игры у Уотсона в потенциально очень опасной атаке валлийцев.

Арбитр добавил к основному времени игры 3 минуты.

90+1. Ричардс то ли делал пас, то ли бил по воротам - Пятов отбил мяч на угловой.

90+2. Не менее опасный розыгырш углового - и вновь Пятов выручает.

Матч окончен!

С победой!

Спасибо за внимание