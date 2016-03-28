Украина - Уэльс, товарищеский матч - 1:0: онлайн-трансляция
В Киеве провожают национальную сборную на Евро-2016.
Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Уэльса.
Эта игра станет последней для команды Михаила Фоменко в Украине перед проведением Евро-2016.
Последующие контрольные матчи перед главным турниром года - чемпионатом Европы - сборная Украины будет проводить за пределами страны, на подготовительных сборах непосредственно перед началом чемпионата Европы.
Проводы команды на Евро состоятся в игре с одной из самобытных и достаточно крепких британских команд. К тому же, переживающей сейчас пик формы. Сборная Уэльса приняла участие в чемпионате мира 1958 года, где дошла до четвертьфинала. После этого долгие годы команда не могла преодолеть отборочный турнир мирового или европейского первенства. А в 2016 году валлийцы дебютируют на чемпионате Европы. В отборочном турнире Уэльс занял 2-е место, уступив команде Бельгии, но опередив Боснию и Герцеговину, Израиль, Кипр и Андорру. Команда одержала 6 побед при 3 ничьих и 1 поражении - 21 очко.
На Евро-2016 Уэльс сыграет в группе с командами Англии, России и Словакии.
В минувший четверг, 24 марта, сборная Уэльса провела товарищеский матч с командой Северной Ирландии, который свела вничью со счетом 1:1.
В свою очередь, команда Украины 24 марта в товарищеском матче обыграла команду Кипра - 1:0. Накануне игры с Уэльсом главный тренер украинцев Михаил Фоменко отметил: "Мы нечасто играем с представителями этого региона. Уэльс – это достаточно грамотная команда. Мы посмотрели несколько нарезок их матчей. Хорошая команда, они напрямую вышли в финальную часть чемпионата Европы. Уэльс мало пропускает, но и забивает тоже немного. Что касается нашего состава, то на поле выйдут люди, которые, как мы часто говорим, сами должны забивать места в основном составе. Кто будет сильнее – тот и будет играть".
На котировках букмекерских контор явным фаворитом игру считается сборная Украины, на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,53 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из расчета 3,44 к 1, а на победу Уэльса - 6,40 к 1.
Матч Украина - Уэльс начнется на столичном НСК "Олимпийский" в 21.00.
ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".
Добрый вечер!
Мы начинаем!!
Стали известны стартовые составы команд:
сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 5. Кучер, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 8. Зозуля, 19. Гармаш, 19. Коваленко Вик., 7. Ярмоленко, 14. Ротань
Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 20. Селин, 11. Малышев, 4. Тимощук, 2. Каменюка, 18. Путивцев, 21. Петряк, 22. Сидорчук, 9. Гусев О., 15. Будковский, 21. Караваев, 22. Кравец
сб. Уэльса: 1. Хеннесси, 2. Гантер, 3. Тейлор Н., 5. Дэвис Б., 5. Честер, 6. Уильямс Э., 7. Аллен, 13. Уильямс Дж., 22. Хьюз, 10. Лоуренс, 19. Чёрч
Запасные: 21. Уорд Д., 3. Мэтьюз, 4. Ричардс Э., 8. Коттерилл, 13. Айсгроув, 16. Ледли, 20. Воан, 9. Воукс
Последний матч сборной Украины перед Евро в Киеве, к сожалению, не вызвал большого ажиотажа. Трибуны "Олимпийского" заполнены менее, чем на половину. Тем не менее, имена соперников говорят о том, что игра далжна получиться весьма качественной и боевой. Украинцам, как и валлийцам, сейчас каждый матч очень важен в плане подготовки к Евро.
А значит, нас ждет крайне интересное и захвтывающее противостояние.
Вперед, Украина!
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Уэльса. Первая атака гостей заканчивается ошибкой Тейлора, который не может принять и обработать мяч у кромки поля.
2. Шевчук начинал первю атаку сборной Украины, но в борьбе с защитниками ограничился лишь тем, что заработал аут.
3. Ярмолекно получил повреждение уже в самом начале матча. Небольшая пауза...
4. Заброс на Зозулю из глубины поля неудачный - украинец не смог допрыгнуть до высоко летящего мяча.
6. Федецкий в борьбе с Тейлором в собственной штрафной вынужден выбить мяч в аут. Опасный момент мог получиться у гостей.
7. Ротань проиграл борьбу в центре поля, но игроки сборной Уэльса не смогли этим воспользоваться.
8. Федецкий вновь надежно играет в защите и выбивает мяч на угловой.
9. Стандарт валлийцы разыграли крайне неудачно. Игроки гостей отправляют мяч своему вратарю.
10. В ответной атаке украинцев Шевчук проиграл борьбу за мяч Аллену.
11. Коваленко зарабатывает опаснейший штрафной для сборной Украины...
12. Ротань навешивал - мяч просквозил через всю штрафную и ушел за лицевую линию ворот.
13. ЛОУРЕНС!! Прощает сборную Украины из убойной позиции ударив выше. Мяч задел Хачериди - угловой.
14. Неудачно разыграли стандарт валлийцы - кто-то нарушил правила в атаке.
15. Федецкий в борьбе с Тейлором грубо нарушает правила в центре поля.
16. Пятов спасает ворота от гола после ошибки Кучера. Едва игрок гостей не вышел один на пустые ворота...
17. Ярмоленко и Степаненко вдвоем зажали Аллена в центре поля не дав гостям развить потенциально опасную атаку.
18. Кучер очень гурбо сыграл против Уильямса. Опасный штрафной для гостей.
19. Дэвис проиграл борьбу защитникам после навеса с фланга со штрафного.
20. В ответной атаке украинцев мяч не доходит до Коваленко - Уильямс блокирует пас в районе центральной линии.
21. Гантер упустил мяч за лицевую линию и не смог развить атаку гостей.
22. Предупреждение Гармашу - грубая игра. Скажем так, карточка "по совокупности". Слишком часто фолят украинцы в начале игры.
24. Зозуля и Уильямс что-то не поделили на фланге. Судья дает штрафной в сторону ворот гостей.
25. КОВАЛЕНКО!!!! Шикарный момент имел игрок украинцев после паса из глубины поля, но в борьбе с вратарем Хеннеси проиграл мяч.
26. Коваленко вновь зарабатывает штрафной с убойной позиции. Уильямс нарушил правила.
27. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ЯРМОЛЕНКООООООО!!!! 1:0!!!
28. Ротань навесил, Ярмоленко - с разворота - забил шикарный гол. Мяч попал во вратаря и от него влетел в ворота.
29. Соперник сразу пошел в прессинг на чужой половине поля - украинцы спокойно контролируют мяч.
30. Лоуренс упустил мяч за боковую линию и сорвал атаку своей команды.
31. Честер в борьбе с Гармашем нарушает правила и не слишком вежливо отмахивается от игрока сборной Украины.
32. Хачериди в борьбе Чёрчем вынес мяч ближе к центру поля. Миновал опасность для ворот Пятова.
33. В ответной атаке Коттерил нарушил правила на Гармаше в центре поля и сорвал комбинацию нашей команды.
35. Соперник потихоньку перехватывает инициативу. Вновь атака валлийцев, которую украинцы прерывают численностью и плотной обороной.
36. Предупреждение Хачериди - грубая игра против Уильямса. Опасный штрафной для соперника.
38. Чёрч пробил штрафной неудачно - мяч летит высоко над воротами.
39. Ничего сейчас не получается в атаке у сборной Украины, а Кучер вынужден нарушить правила, чтобы прервать быструю ответную контратку гостей.
40. Лоуренс начинал атаку валлийцев, но упустил мяч за боковую линию. Аут в пользу хозяев поля.
41. Тэйлор прихватил за руку Степаненко - грубое нарушение правил.
42. Шевчук заработал угловой в борьбе с защитниками. Неудачно разыграли стандарт - подача углового прямо на голову защитника.
43. Ярмоленко оригинально пропускал мяч на Коваленко, но Уильямс разгадал маневр и перехватил мяч.
44. Федецкий вновь отлично отработал в защите, прервав атаку гостей ценой нарушения правил на Уильямсе.
45. Аллен подавал штрафной - Хачериди головй выбил мяч блиде к центру поля.
ПЕРЕРЫВ
Что же... Букмекеры оказались категорически не правы, предсказав перед матчем, судя по коэффициентам, легкую победу сборной Украины. Игра проходит в равной и крайне напряженной борьбе. А гол - плод исключительно индивидуального мастерства Руслана Ротаня и Андрея Ярмоленко. Безусловно, это домашняя наработка, миллион раз оттачиваемая на тренировках - до блеска.
После перерыва легче не будет, это точно. Соперник будет стараться отыграться и отсутствие Гарета Бэйла не должно стать помехой для гостей. А подопечным Михаила Фоменко стоит, как и прежде, в игре больше нацеливаться на ворота соперника. Сохранять победный результат - не выход в матче с таким соперником, как Уэльс...
Второй тайм начался!
46. Мяч с центра поля развели игроки сборной Украины.
47. Хозяева поля сразу же идут в атаку и Шевчук в борьбе с защитником отправляет головой мяч в аут.
48. Еще один пас из глубино поля, который Ричардс прерывает пасом на своего вратаря.
49. Коваленко зарабатывает углвоой в опасной близости от ворот соперника.
50. Ротань навесил - защитник головой выбил мяч.
51. Предупреждение Федецкий - грубо нарушает правила в борьбе с Тэйлором.
52. ЗОЗУЛЯ!!!! Проигарл мяч в борьбе с Хэннеси после прострела с фланга. Очень опасный момент был у сборной Украины.
53. Хьюз завершал очередную атаку сборной Уэльса - удар выше ворот...
54. Аллен зарабатывает штарфной в борьбе со Степаненко в опасной близости от ворот Пятова.
55. Аллен навесил - Гармаш перехватил мяч.
56. В ответной контратаке Коваленко не успел мячу после паса из глубины поля. Во второй волне атаки Ярмоленко пробил - выше ворот.
57. ПЯТОВ!!! Шикраный удар Аллена и не менее шикарный сэйв вратаря сборной Украины.
58. Кучер после паса Ротаня бил головой находясь спиной к воротам - очень опасно, но чуть неточно.
59. Замена у сборной Украины - Сидорчук вместо Ротаня.
60. Двойная замена у сборной Уэльса - Макдональд вместо Уильямса, Честер вместо Чёрча.
61. Опасно разыграли угловой валлийцы, но удар Аллена головой оказался слабым и неточным.
62. Ярмоленко подал с фланга - Федецкий и Тейлор столкнулись в борьбе за мяч. Оба получили травмы... Пауза в игре.
64. Замена у сборной Уэльса - Ричардс вместо Эшли Уильямса.
65. Хозяева контролируют мяч в центре поля...
66. Ярмолекно пытался красиво перебросить мяч через защитника в штрафной площади соперника - Дэвис перехватил пас.
67. Зозуля получил мяч и скинул на Сидорчука, который едва не воспользовался ошибкой вратаря Хэннеси... Голкипер вовремя исправился и забрал мяч в руки.
68. Еще одна атака украинцев - Шевчук опасно выставил ногу и едва не попал в голу защитнику в борьбе за мяч.
69. Атака валлийцев нчиего не принесла - Лоуренс потерял мяч в борьбе с защитниками.
71. В атаке украинцев Гармаш не смог отдать точный пас поперек поля - мяч перехватил Тэйлор.
72. Двойная замена у сборной Уэльса - Хэнли вместо Тэйлора, Брэдшой вместо Лоуренса.
73. Аллен отдавал мяч в атаку в центр штрафной - защитники перехватили мяч.
74. Ярмоленко нарушил правила в атаке, в борьбе с защитником на фланге.
75. Брэдшоу в борьбе со Степаненко упустил мяч за лицевую линию и загубил атаку своей команды.
76. Предупреждение Ричардсу - грубая игра.
78. Хьюз пробивает по воротам - мяч задев своего же игрока уходит мимо ворот.
79. Замена у сборной Уэльса - Лэдли вместо Хьюза.
80. Подачу с фланга игрока сборнйо Уэльса ударом головой нейтрализует Кучер. Мяч уходит за лицевую линию.
82.Зозуля нарушил правила в центре поля в единобрстве с Гантером.
83. Ричардс пошел в атаку и упустил мяч в аут в борьбе с защитником.
84. В ответной атаке Ярмоленко не смог убежать один на один с вратарем - Хэнли успел отпасовать мяч на вратаря Хэннеси.
85. Ричардс пасует на партнера в районе чужой штрафной, но Гармаш останавливает соперника недозволенным приемом.
86. Неудачно разыграли штрафной валлийцы, а в ответной атаке Зозуле не хватило сил, чтобы убежать к воротам соперника.
87. Уотсон бьет по воротам с убойной дистианции - мимо.
88. В ответную атаку побежал Сидорчук, но столкунлся с большим численным перевесом защитников соперника.
89. Канонада на НСК "Олимпийский" - взрываются петарды, пронесенные болельщиками на стадион.
90. Вне игры у Уотсона в потенциально очень опасной атаке валлийцев.
Арбитр добавил к основному времени игры 3 минуты.
90+1. Ричардс то ли делал пас, то ли бил по воротам - Пятов отбил мяч на угловой.
90+2. Не менее опасный розыгырш углового - и вновь Пятов выручает.
Матч окончен!
С победой!
Спасибо за внимание