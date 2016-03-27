Луческу раскритиковал защитников после проигрыша "Ворскле" в Кубке Украины

В частности, Луческу остался недоволен реализацией созданных моментов, и расслабленностью игроков, передает ТСН.

"Причина в том, что не забивали свои моменты. Если бы половину из того что создали мы реализовали - было бы по-другому. Слишком расслабленно вышли, особенно центральные защитники. Наверное, Сарнавский не был полностью готов. По большому счету, два удара в створ ворот, и два мяча забили, позиционная ошибка защитников позволила "Ворскле" забить второй гол. "Ворскла" агрессивно защищалась, порой даже слишком. Но главное, что никто не получил травму и все здоровы", - отметил Мистер.

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Также наставник "горняков" надеется, что к матчу против "Браги" пара защитников Ордец-Кривцов придадут уверенности и агрессивности своей игре.

"Доволен ли я парой защитников Ордец-Кривцов? Если честно, то не очень, были ошибки с их стороны, много фолов ненужных. Надеюсь, что за время, которой осталось до "Браги", мы подкорректируем их игру. Хотелось от них больше уверенности и агрессивности", - рассказал Луческу.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве завершился матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" на правах номинальных хозяев поля принимал полтавскую "Ворсклу" и проиграл со счетом 1:2. Тем не менее, "горняки" вышли в полуфинал, ведь первый поединок выиграли со счетом 4:0.