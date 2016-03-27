"Шахтер" проиграл полтавской "Ворскле", но вышел в полуфинал Кубка Украины по сумме двух игр

В Киеве завершился ответный матч 1/4 финала Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" на правах номинальных хозяев поля принимал полтавскую "Ворсклу" и проиграл со счетом 1:2.

С учетом первой игры в Полтаве (4:0 в пользу "Шахтера"), дончане вышли в полуфинал соревнований.

В игре на столичной "Оболонь-Арене" Дмитрий Хлёбас постарался возродить интригу, забив гол уже на 28-й минуте игры. Хлёбас о штрафного закрутил мяч в ближний угол и тот от штанги влетел в сетку ворот - 0:1.

Интрига держалась до 67-й минуты, когда "Шахтер" получил право на пенальти. 11-метровый реализовал Бернард - 1:1. Тем не менее, в данном конкретном матче победу праздновала "Ворскла". На 88-й минуте Ткачук пасом из центра вывел Хлёбаса один на один с вратарем, тот ускорился и с ходу пробил в ближний угол - 1:2.

Таким образом, по сумме двух игр "Шахтер" выиграл со счетом 5:2.