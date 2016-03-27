Юношеская сборная Украины по футболу (U-17) завоевала путевку на Евро-2016

В матче 2-го тура соревнований украинцы обыграли сборную Турции со счетом 3:0, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

С первых минут матча украинцы завладели инициативой – игра преимущественно проходила на половине поля сборной Турции. Особую угрозу несли стандартные положения, которых у украинцев было немало в первом тайме. Но, повести в счете «сине-желтые» сумели лишь на 35-й минуте. Сергей Булеца, который был самым активным в составе украинцев, открыл счет забитым мячам.

После перерыва, рисунок игры не изменился, и справедливым итогом этого стало очередное взятие ворот на 49-й минуте – вновь отличился Булеца. Однако два пропущенных мяча турков только заставили активно идти вперед и создавать опасные моменты. Однако дивидендов это им не принесло, а на 79 минуте украинцы поставили точку в этом матче – гол Юрия Козыренко, а вместе с ним и путевка на Евро-2016.

В стартовом матче украинцы обыграли команду Финляндии - 3:0.

Таким образом, у сборных Украины и Англии по 6 очков. В очном матче в последнем туре соревнований команды разыграют 1-2 места в турнирной таблице.

Согласно регламенту соревнований победители 8 групп элит-раунда соревнований и 7 обладателей вторых мест попадают в финальную часть Евро, где присоединяются к хозяевам турнира - сборной Азербайджана. Украинцы досрочно завоевали путевку в финальную часть соревнований, потому что в Группе 4 - Германия, Нидерланды, Болгария и Словакия - команда, занявшая 2-е место в любом случае не наберет больше 5 очков.

Евро-2016 состоится в Азербайджане в мае.