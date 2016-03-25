В Амстердаме могут переименовать стадион ФК "Аякс" в "Арену Йохана Кройфа"

Власти Амстердама собираются переименовать стадион "Аякса" "Амстердам Арену" в "Арену Йохана Кройфа", сообщает ТАСС со ссылкой на портал Voetbal International.

В октябре прошлого года в одной из больниц Барселоны у Кройфа был диагностирован рак легких. Он был активным курильщиком до 44 лет. В 1991 году Кройф избавился от этой привычки после инфаркта. В четверг стало известно, что 68-летний Кройф скончался в Барселоне.

"Мы пришли к выводу, что обязаны переименовать стадион. Я думаю, нас поддержат 837 тысяч амстердамцев. У нас есть хорошие аргументы, чтобы убедить других акционеров стадиона", - сказал советник по вопросам спорта города Эрик ван ден Бург.

Кройф является одним из самых титулованных голландских футболистов. Выступая за "Аякс", а затем за "Барселону", он трижды становился обладателем "Золотого мяча". С "Аяксом" трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов, а в 1974 году помог "Барселоне" впервые за 15 лет одержать победу в чемпионате Испании. В составе сборной Нидерландов Кройф стал серебряным призером чемпионата мира 1974 года и бронзовым призером чемпионата Европы-1976.

В качестве тренера Кройф в 1987 году выиграл Кубок УЕФА с "Аяксом", Кубок европейских чемпионов в 1992 году и четыре чемпионата Испании подряд (1991-1994) с "Барселоной".