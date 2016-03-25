Тренер сборной Украины Шевченко про матч с Кипром: "Всегда приятно начинать новый путь с победы"

После окончания товарищеского матча между сборными Украины и Кипра (1:0), который состоялся в минувший четверг в Одессе, с журналистами пообщался один из тренеров украинской национальной команды Андрей Шевченко, сообщает Динамо Киев от Шурика.

— Сегодня была моя первая игра в качестве тренера. Всегда приятно начинать новый путь с победы. Что же касается самого матча, то это была одна из наших репетиций перед Евро-2016. Удалось и новых молодых футболистов, и дать возможность сыграть опытным исполнителям. А самое главное — это наша победа.

— Она была легкой?

— Назвать ее легкой нельзя. Да и вообще, побед легких не бывает. Сегодняшний матч дал очень много полезной информации для тренерского штаба, которая, уверен, принесет свои результаты в будущем.

— Как вам на тренерской скамейке в роли тренер? Нервничали?

— Конечно! Всё совсем по-другому.

— С позиции форварда, чего, на ваш взгляд, сегодня не хватало ребятам, чтобы забить больше голов?

— Я скажу не с позиции форварда, а с позиции помощника главного тренера: ребятам просто не хватило реализации. Особенно, в первом тайме. Если бы мы забили второй мяч, игра наверняка сразу поменялась бы, и нам было бы полегче. А так, всё закончилось тем, что в последние минут десять мы выглядели несколько растерянными. Может, подустали. Пропустили несколько контратак киприотов, что привело к опасным моментам у наших ворот. Но в целом, повторюсь, главное, что победили.

Как соощал УНИАН, 16 февраля в столичном Доме футбола состоялась презентация тренерского штаба национальной сборной Украины, который будет готовить команду к финальному турниру Евро-2016.

Помощником Михаила Фоменко в главной команде был назначен лучший футболист в истории независисмой Украины обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко.