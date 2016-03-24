Тренер сборной Украины Фоменко про матч с Кипром: "Нет претензий по самоотдаче"

Главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко поделился своими впечатлениями от спарринга с Кипром в эфире телеканал Футбол 1.

"Все-таки длительный перерыв был у нашей сборной. Нужно было получить побольше информации, поэтому сделали шесть замен. Дебютанты? Ни к кому нет претензий по самоотдаче, а вот по игре есть вопросы — по их позиции, оборонительный игре и так далее".

"Молодые футболисты? Они должны составлять конкуренцию, ведь они не просто так играют за сборную. Они приехали сюда не просто отбыть номер"

"Для выбора игроков время еще есть, главное, чтобы не было травм. Вы же знаете, сколько у нас игроков в лазарете. Даже сегодня были замены, ведь игроки были на гране получения мышечных травм"

"Как вписывается в коллектив Шевченко? Каждый выполняет свои обязанности. Представили его как нового тренера, ребята прекрасно понимают, каким уровнем обладал Андрей будучи футболистом".

"Что касается окончательного списка игроков, то сначала нужно дожить до чемпионата Европы. Это футбол, травматический вид спорта. Дай бог, чтобы не было травм".

Как сообщал УНИАН, сегодня сборная Украины обыграла команду Кипра со счетом 1:0.