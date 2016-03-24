Сборная Украины обыграла команду Кипра в товарищеском матче
22:56, 24 марта 2016Футбол
2007
Игра в Одессе завершилась со счетом 1:0.
dynamo.kiev.ua
На стадионе "Черноморец" в Одессе завершился первый в нынешнем году матч национальной сборной Украины, в котором она обыграла команду Кипра - 1:0.
Судьба матча была решена в концовке первого тайма.
На протяжении игры сборная Украины имела преимущество над соперником, а решающий эпизод произошел на 40-й минуте матча. Тарас Степаненко оказавшись на добивании, сумел протолкнуть мяч в ворота мимо голкипера сборной Кипра.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры по которой можно проследить за ходом событий.
Седующий матч в рамках подготовки украинцев к Евро-2016 пройдет в понедельник, 28 марта, на НСК "Олимпийский" в Киеве - против сборной Уэльса.
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