Умер легендарный голландский футболист и тренер Йохан Кройфф

Легендарный голландский футболист и тренер Йохан Кройф умер от рака в возрасте 68 лет, сообщается на официальном сайте спортсмена.

Голландец, который трижды был признан лучшим игроком мира, и завоевавший серебро в составе национальной сборной Голландии чемпионата мира-1974, в качестве тренера провел восемь лет во главе одного из сильнейших клубов мира испанской "Барселоны".

"24 марта Йохан Кройф (68) скончался в Барселоне, в окружении своей семьи после тяжелой и продолжительной борьбы с раком. Сообщаем об этом с большой печалью и просим вас уважать частную жизнь семьи во время их скорби", - говорится в заявлении на сайте.

Заболевание было диагностировано у голландца в октябре прошлого года. Кройф начал курить в юности и не расставался с вредной привычкой даже в ходе профессиональной карьеры. Голландец отказался от сигарет только после операции на сердце в начале 1990-х годов.