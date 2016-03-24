Украина - Кипр, товарищеский матч - 1:0: онлайн-трансляция

Минувший год национальная команда Украины завершила на мажорной ноте, впервые в истории выиграв по сумме двух матчей в плей-офф отборочного турнира (у сборной Словении - 2:0 и 1:1) и завоевав путевку на чемпионат Европы. Сегодняшним матчем команда фактически начинает подготовку к финальной части Евро.

В свою очередь, команда Кипра заняла 5-е место в Группе В отборочного турнира и не попала в число 24 участников Евро - сильнейших команд Европы. Киприоты остались позади команд Бельгии, Уэльса, Боснии и Герцеговины и Израиля, но опередили команду Андорры. На счету кипрской сборной 4 победы при 6 поражениях и 12 набранных очков.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отметил: "Позавчера мы провели восстановительное занятие, так что вчера на этом сборе состоялась первая полноценная тренировка. Те ребята, которые тренировались, работали с большим желанием. Претензий к ним в этом плане нет. Но сказывается то обстоятельство, что в этом году в чемпионате Украины матчей сыграно еще маловато. Так что у ребят есть нехватка игровой практики. Мы в этом убедились и по игре с «Динамо» с «Манчестер Сити». Второй поединок киевляне провели получше, а в первой встрече с «горожанами» нехватка игровой практики сказывалась. Но перед Евро-2016, думаю, такой проблемы не будет. В целом, ребята прекрасно понимают, что такие соревнования могут случиться раз в жизни, и потому соответствующим образом работают".

А оценивая первого соперника в подготовительный период к Евро, Фоменко предостерег: "В составе этой команды три человека играют в чемпионате Греции, да и другие футболисты представляют различные европейские лиги. Так что это не тот Кипр, про который можно сказать, что это слабая команда".

В свою очередь, капитан сборной Украины Руслан Ротань заметил: "Одесса всегда хорошо поддерживала сборную Украины. Для нас интересно играть во всех городах Украины, чтобы как можно чаще радовать болельщиков, чтобы они приходили на стадион. Возможно, в текущей ситуации, которая сложилась в нашей стране, это едва ли не единственная радость для них".

На котировках букмекерских контор сборная Украины является явным фаворитом предстоящей игры. На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,28 к 1, в то время как на ничью - 4,54 к 1, а ан победу гостей - 10,23 к 1.

Матч Украина - Кипр начнется на стадионе "Черноморец" в Одессе в 21.00.

ТВ-трансляцию матча проведет телеканал "Украина".

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Украина: 1. Бойко – 14. Ротань (к), 18. Путивцев, 9. Гусев, 17. Федецкий, 13. Шевчук, 19. Гармаш, 8. Зозуля, 6. Степаненко, 5. Кучер, 7. Ярмоленко.

Запасні: 12. Пятов (вр), 23. Шевченко (вр),16. Сидорчук, 22. Кравец, 4. Тимощук, 20. Селин, 15. Будковский, 21. Петряк, 2. Каменюка, 24. Коваленко, 25. Малышев, 11. Караваев.

Кипр: 12. Панайи – 2. Досса Жуниор, 5. Деметриу, 9. Митидис, 10. Хараламбидис (к), 11. Александру, 13. Макридис, 14. Лабан, 17. Ефрем, 18. Артиматас, 19. Лайифис.

Запасные: 1.Гиоргаллидис (вр), 22. Михаэль (вр), 4. Меркис, 6. Энглезу, 7. Економидис, 8. Сотириу, 15. Киряку, 16. Христофору, 20. Кастанос, 21. Макрис, 23. Николау.

Михаил Фоменко идет на эксперименты. Всегда консервативный и сдержанный тренер национальной команды в этом матче пошел, как для себя, на риск с приставкой "супер". Вратарь "Днепра" Бойко и полузащитник польской "Термалики" Путивцев - весьма значительные изменения. Особенно, во вратарской позиции.

Тем лучше для кманды и ее болельщиков. Турнирное значение у матча "нулевое", а посмотреть новые связки в действии всегда интересно с трибуны и, разумеется, с тренерской скамьи.

С почином, сборная!

Вперед, Украина!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч с центра поля развели игроки сборной Украины. И сразу же потеряли мяч. Впрочем, атака у киприотов не вышла.

2. Ответный момент у сборной Украины - Зозуля бьет мимо ворот.

3. Грубая ошибка Досса Жуниора едва не приводит к тому, что украинцы забили гол. Вратарь Панайи был начеку.

5. Ярмленко с фланга пасовал на Зозулю, но тот проиграл борьбу кипрскому защитнику.

6. Киприоты в глухой обороне. Атаки украинцев просто не проходят...

7. Получился момент! Ярмоленко бил из района 11-метровой отметки - прямо в защитника. Опасно было...

8. Теперь Ярмоленко пытался начать атаку своей команды, но отдал пас на защитника.

9. Во второй волне атаки получился заверающий удар - Гармаш пробил мимо.

10. Комбинацию Ротань-Ярмоленко-Гусев прервал ударом головой Деметриу. Перевел мяч на угловой.

11. Угловой неудачно разыграли украинцы - вне игры.

12. Затяжная комбинация сборной Украины завершается неточным навесом Гусева с фланга в штрафную, защитники отбились.

13. И вновь вторая волна атаки завершается ударом Ярмоленко после острого паса Федецкого - Андрей попал в защитника.

14. Как-то резко стихла игра. Пауза в исполнении сборной Украины.

15. Кучер столкнулся с Ротанем и получил травму, что совсем некстати для товарищеского матча.

16. Первый удар киприотов по воротам - Ефрэм бьет мимо ворот.

17. Ответ Ярмоленко - удар ва-банк с очень дальней дистанции. Вратарь легко париурет мяч.

19. МИТИДИС!!!! Оплошал в выгоднейшей ситуации, находясь один перед воротами Бойко. Мяч просто сорвался с ноги.

21. Гусев упустил мяч за лицевую линию в атаке сборной Украины сорвав потенциально опасный момент.

22. Ярмоленко в окружении трех соперников попыталя ударить, но мяч закрутился и прилетел прямо в руки вратарю.

24. И вновь Митидис портачит. Отдает пас защитнику сборной Украины на ровном месте...

25. Ротань достаточно грубо сбил Артиматаса. Судья ограничился устным внушением Руслану.

26. Теперь Федецкий грубо нарушает правила в борьбе с Александру в центре поля.

27. Затяжная атака кипров завершилась тем, что Митидис уступил в борьбе за мяч Кучеру.

28. СТЕПАНЕНКООООО!!!!! Шел на добивание мяча в пустые ворота, вратарь был уже "отыгран" после мощного удара Зозули, но Тарас попал во вратаря...

29. Углвоой украинцы разыграли неудачно, мяч вновь в руках вратаря Гиоргалидиса.

30. Шевчук зарабатывает аут в борье с защитником в углу поля, у штрафной киприотов.

31. Гусев запорол развитие атаки нарушив правила на игроке кипрской команды.

33. Очередной удар Ярмоленко с дальней дистанции - выше ворот.

35. Макридис грубо сфолил на Гармаше в центре поля. Пауза в игре.

37. БОЙКО! Великолепно сыграл на выходе опередив Митидиса после опаснейшего навеса с фланга в исполнении гостей.

38. Предупреждение Лабану - грубая игра против Ярмоленко.

39. И тут же Жуниор грубо нарушает правила в борьбе с Зозулей.

40. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! СТЕПАНЕНКОООООО!!!!! 1:0

41. Гусев навесил со штрафного, Зозуля затылком пробил прямо в ноги вратарю, в Степаненко во второй раз оказавшись на добивании уже не сплоховал.

42. Атака киприотов завершилась тем, что Ефрэм ворвался в штрафную и потерял мяч в борьбе с защитником.

44. Ярмоленко прессинговал защитника и едва не добился ошибки киприота. Мяч ушел к вратарю...

45. Степаненко не сумел выполнить опасную передачу на Зозулю - защитник прервал передачу и выбил мяч.

ПЕРЕРЫВ

Первый тайм, в основном, проходил весьма "акадимично", что неудивительно. Дело даже не в том, что сейчас на дворе март - не самое подходящее время для футбола. Такой темп присуще 90 процентам товарищески игр, где главное далеко не результат, а налаживание игрвых связей, отработка комбинаций.

И даже в этом темпе украинцы имели заметное преимущество над соперником. И если в первой половине тайма они не сумели его реализовать, то затем резко увеличили скорость и, что называется, "гол назрел".

Теперь, для хорошего настроения команды, желательно победный результат сохранить. А в идеале - наростить преимущество во втором тайме.

Второй тайм начался

Тройная замена у сборной Украины: Малышев вместо Гармаша, Петряк вместо Гусева, Коваленко вместо Ротаня

46. Мяч развели с центра поля игроки сборной Кипра.

47. Судя по заменам, продолжает эксперементировать Михаил Фоменко, что не может не радовать.

48. Петряк тут же пошел в атаку, но не успел к мячу, который ушел за лицевую линию.

49. Киприоты пытаются атаковать, но защита сборнйо Украины весьма плотная.

50. Зозуля и Александру столкнулись у штарфной площади украинцев - у Зозули повреждение.

51. Митидис оказался "вне игры" после опасного навеса с фланга. Загубил атаку.

52. И еще раз положение "вне игры" у Митидиса после дальнего навеса чуть ли не со своей половины поля киприотов.

53. После удара Федецкого мяч пытался пропустить в сторону ворот Ярмоленко, но боковой рефери зафиксировал оффсайд.

54. Лаифис нарушил правила в борьбе с Петряком. Опасный штрафной для украинцев.

55. Ярмоленко навесил, Коваленко бил головой по воротам - мимо.... Опасный момент был.

57. Оффсайд у Зозули после фланговогот навеса.

58. Замена у сборной Кипра - Макрис вместо Эфрэма.

59. Петряк пытался обострить ситуацию на фланге, но пас в штрафню оказался прямо на ногу защитнику соперника.

60. Макрис после долгого дриблинга навешивал в штрафную, но попал в защитника.

61. Предупреждение Деметриу - грубая игра против Зозули.

62. Ярмолено очень опасно навешивал с острого угла, практически от лицевой линии, но мяч попал в руки вратарю.

63. Замена в составе сборной Украины - Кравец вместо Зозули.

64. Петряк прошел по флангу и прострелил... в ногу соперника. Мяч ушел на угловой.

65. Ярмоленко поадл углвоой, Коваленко голвоой подхватил мяч, но сбросил его прямо на защитника.

66. Еще одна атака украинцев - Федецкий бил по воротам и попал в защитника киприотов.

67. Жуниор бьет с дальней дистанции, Кучер блокирует удар и мяч ловит в руки Бойко.

68. Петряк оказался на острие атаки, но проиграл позиционную борьбу защинику и вратарю.

69. Вторая волна атаки - Малышев бьет чуть выше ворот с убойной позиции.

70. Хараламбидис в борьбе с Кучером потерял мяч в атаке сборной Кипра.

71. Замена у сборной Кипра - Сотириу вместо Митидиса.

72. Замена у сборной Украины - Тимощук вместо Степаненко.

73. Путивцев ценой повреждения выбивает мяч на угловой в атаке киприотов.

74. Неудачно разыграли штрафной гости - мяч выбит ближе к центру поля.

75. Еще одна неудачная атака киприотов - Макридис упустил мяч в аут, не сумев обработать пас от партнера по команде.

76. И еще раз Макридис упускает мяч в атаке - теперь уже за лицевую линию. Пятиминутка преимущества гостей.

77. Замена у сборной Кипра - Энглезу вместо Харалампидиса.

79. Ошибка Тимощука в центре поля едва не привела к тому, что Митидис вышел один на один с вратарем. Подстраховали партнеры.

80. Кравец завершил атаку сборной Украины мощным прицельным ударом с дальней дистнции - вратарь отбил, а затем и поймал мяч.

81. Замена у сборной Кипра - Кирияку вместо Лабана

82. Замена у сборнйо Украины - Каменюка вместо Шевчука.

83. Бойко выиграл мяч в борьбе с Сотириу после опасного навеса в центр штрафной гостей.

84. ЕНГЛЕЗУ!!! Шикарный момент у игрока сборной Кипра, но обводящий удар получился чуть неточным.

85. МАЛЫШЕВ!!! Еще один шикарный удар с дальней дистанции. На сей раз вратарь переводит мяч на угловой.

86. Каменюка хотел сделать пас вдоль ворот, но мяч срезался и получился неожиданный удар - вратарь на месте.

87. СОТИРИУ!!!! Мяч после его удара попадает в штангу...

88 Теперь Жуниор навешивал, но Бойко в который раз в этом матче сыграл надежно.

89. Петряк получил удар по голове в столкновении с Жуниором. Грязно сыграл игрок сборной Кипра...

90. Заемна у сборной Кипра - Николау вместо Артиматоса.

90+1. Киряку подал угловой - защитники выбили мяч блидже к центру поля.

90+3. БОЙКО! Великолепный момент у Сотириу, но после его удара вратарь намертво берет мяч в руки.

90+4. В ответной атаке Тимощук бьет мимо ворот.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

С победой!

Спасибо за внимание