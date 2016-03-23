Дисквалификация игрока "Шахтера" Фреда может быть продлена до двух лет - гендиректор клуба

Дисквалификация полузащитника донецкого «Шахтера» Фреда может продлиться до конца 2017-го года, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин в интервью Football.ua.

– Ситуация с дисквалификацией Фреда развернулась в другую сторону. Решение КОНМЕБОЛ (Южно-Американской федерации футбола) заключалось в том, чтоб дисквалифицировать Фреда до конца сезона. Но, к сожалению, есть такая организация, как ВАДА – это Всемирное антидопинговое агентство. В самый последний момент, когда сроки подачи апелляций уже заканчивались, они таки подали апелляцию в САС (спортивный арбитражный суд) по поводу того, чтобы пересмотреть дело и ужесточить дисквалификацию Фреда. Они требуют увеличения срока дисквалификации нашего футболиста до двух лет, - сообщил Палкин.

Пока что неизвестно, когда САС примет свое решение по ужесточению дисквалификации Фреду. По словам Сергея Палкина, это может произойти как через два месяца, так и через полгода: «Если ВАДА доходит до САС, то в большинстве случаев выигрывает. Однако, мы будем защищаться и пытаться доказать в САС, что срок дисквалификации, вынесенный КОНМЕБОЛ, является единственным приемлемым вариантом».

Как сообщал УНИАН, дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) принял решение дисквалифицировать полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Фреда до конца нынешнего сезона. Дисквалификация будет действовать по 27 июня 2016 года и распростроняется на все официальные и товарищеские футбольные матчи "Шахтера" и национальной команды Бразилии.

Допинг-проба Фреда дала положительный результат на запрещенное вещество после игры в составе сборной Бразилии на Кубке Америки в Чили, состоявшемся в июне 2015 года. Вещество под названием гидрохлоротиазид является мочегонным и может скрывать присутствие других запрещенных лекарств в организме спортсмена.