Отмененный ранее из-за терактов матч Бельгия - Португалия перенесен в португальскую Лейрию

Отмененный ранее из-за терактов в Брюсселе товарищеский матч футбольных сборных Бельгии и Португалии пройдет в португальской Лейрии, сообщается на официальном сайте Королевского бельгийского футбольного союза (КБВБ).

Игра состоится в тот же день, и в то же время - 29 марта в 21.45 по киевскому времени.

"KBVB благодарит Федерацию футбола Португалии за сотрудничество и проявленную гибкость в принятии этого важного решения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в целях безопасности и предосторожности, руководство города Брюссель попросило бельгийскую футбольную ассоциацию отменить матч Бельгия-Португалия, намеченный в Брюсселе на 29 марта.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.