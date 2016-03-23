Ребров опроверг слухи об уходе из "Динамо"

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров не подтвердилинформацию о том, что он может покинуть «Динамо» летом, сообщает Трибуна.

«Я не собираюсь покидать «Динамо», у меня действующий контракт. Контракт до 2017 года? Лучше спросить у президента «Динамо», – ответил Ребров.

Ранее, издание опубликовало новость со ссылкой на собственные источники о том, что тренер и руководство клуба пока не договорились о продлении соглашения – Ребров и боссы "Динамо" разошлись во взглядах на методы комплектации команды.

Также по информации издания, контракт тренера заканчивается этим летом, а не в 2017 году, как сообщалось ранее.

Интерес к Реброву проявляют «Галатасарай» и «Фенербахче», где он играл в 2002-2004 годах, но пока конкретных предложений не поступало.

Если Ребров покинет «Динамо», то вместе со своим помощником Раулем Рианчо.