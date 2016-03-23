Игроки молодежной сборной Зинченко, Борячук и Жураховский не полетели на матч в Австрию из-за простуды - ФФУ

Повышение температуры и признаки вируса появились у Александра Зинченко, Андрея Борячука, Игоря Жураховского и Александра Зубкова, сообщает пресс-служба ФФУ.

У последнего симптомы простуды проявились в наименьшей степени, поэтому, по мнению врачей, он успеет выздороветь к товарищеским матчам против сверстников из Австрии и Грузии. Что касается вышеуказанных футболистов, учитывая их здоровья и опасности распространения вирусной инфекции в коллективе, тренерский штаб принял решение оставить ребят в Киеве.

«Врачи молодежной команды покинули игроки под наблюдением медиков. Зинченко попросил отпустить его раньше, поскольку его клуб отправляется на сборы, – рассказал наставник команды U-21 Александр Головко. – Все ребята, которые заболели, понадобятся нам в мае во время отборочных матчей Евро-2017».

Вместо заболевших футболистов из состава сборной U-20 были вызваны трое игроков – Денис Арендарук, Максим Третьяков и Амбросий Чачуа. Однако из-за повреждения в контрольном поединке со сборной Англии (С) Чачуа не сможет помочь старшим партнерам, а вот Арендарук и Третьяков уже отправились в Австрию.

Ранее руководство российского ФК "Уфа" заявило о том, что Зинченко не привлекли к сбору команды без объяснения причин. Он покинул расположение сборной и отправился назад в Уфу после того, как прилетел в Киев.