УЕФА не планирует проводить матчи ЧЕ-2016 без зрителей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен проводить матчи финальной стадии чемпионата Европы 2016 года во Франции без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее вице-президент УЕФА Джанкарло Бете не исключил, что в связи с террористической угрозой игры континентального первенства будут проводиться при пустых трибунах.

"У нас нет планов проводить матчи чемпионата Европы за закрытыми дверьми", - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.

Спустя сутки стало известно о том, что товарищеский матч Бельгия - Португалия, который должен был состояться 29 марта в Брюсселе, отменен.

13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени также произошла серия терактов. У стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы - трое смертников подорвали пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные атаки также были совершены на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. После этого террористы ворвались в расположенный в том же районе концертный зал "Батаклан", захватили заложников и вскоре были ликвидированы в ходе штурма, который провел спецназ полиции. В результате нападений террористов в общей сложности погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения.

Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля в десяти французских городах. Финальный матч состоится на парижском стадионе "Стад де Франс". В турнире впервые в истории примут участие 24 команды.