УЕФА не планирует проводить матчи ЧЕ-2016 без зрителей
У Союза европейских футбольных ассоициаций нет планов проводить матчи "за закрытыми дверями".
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен проводить матчи финальной стадии чемпионата Европы 2016 года во Франции без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Ранее вице-президент УЕФА Джанкарло Бете не исключил, что в связи с террористической угрозой игры континентального первенства будут проводиться при пустых трибунах.
"У нас нет планов проводить матчи чемпионата Европы за закрытыми дверьми", - сказали в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, 22 марта в Брюсселе состоялась серия терактов. По последним данным, при взрывах погибли 34 человека.
Спустя сутки стало известно о том, что товарищеский матч Бельгия - Португалия, который должен был состояться 29 марта в Брюсселе, отменен.
13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени также произошла серия терактов. У стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы - трое смертников подорвали пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные атаки также были совершены на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. После этого террористы ворвались в расположенный в том же районе концертный зал "Батаклан", захватили заложников и вскоре были ликвидированы в ходе штурма, который провел спецназ полиции. В результате нападений террористов в общей сложности погибли 130 человек, еще около 350 получили ранения.
Чемпионат Европы пройдет с 10 июня по 10 июля в десяти французских городах. Финальный матч состоится на парижском стадионе "Стад де Франс". В турнире впервые в истории примут участие 24 команды.