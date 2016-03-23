ФФУ вызывала футболиста Зинченко в команду U-21 для подготовки к матчам с Австрией и Грузией

Федерация футбола Украины вызывала игрока российской команды "Уфа" Александра Зинченко на подготовительные сборы к играм молодежной сборной Украины (U-21) против команд Австрии и Грузии, сообщает "Спорт-Экспресс".

Факс из офиса ФФУ в адрес Российского футбольного союза и ФК "Уфа" был отправлен 2 марта.

"Настоящим информируем вас, что господин Александр Зинченко (15.12.1996) приглашен в сборную Украины (U21) для участия в вышеупомянутых мероприятиях. Поэтому просим вас отпустить господина Александра Зинченко на период с понедельника 21 марта по вторник 29 марта".

Документ подписан исполнительным директором ФФУ Юрием Записоцким.

Ранее сегодня сообщалось, что 19-летний игрок был вызван в команду U-20 на матч с Англией. По прибытии в Киев Зинченко сразу же и без объяснений был отправлен назад, в Уфу. Матч Украина - Англия состоялся 22 марта в Киеве и завершился со счетом 0:2.