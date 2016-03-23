Игрока российской "Уфы" Зинченко отправили из молодежной сборной Украины назад в клуб до проведения матча с Англией

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, получивший вызов в молодёжную сборную Украины (U-20) на товарищеский матч с Англией, был отправлен назад в расположение своей клубоной команды сразу же и без объяснения причин, сообщает Чемпионат.

В клуб был направлен официальный документ о приглашении игрока в команду. Зинченко прибыл в Киев на матч сборной, но без объяснения причин был отправлен обратно в расположение клуба.

Позже генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в связи с этим отметил: «Мы опубликуем на сайте «Уфы» документ, подтверждающий официальный вызов в национальную команду Александра Зинченко, который нам прислала сборная Украины. Когда он приехал в расположение сборной, то его развернули, а почему так произошло, пусть руководство сборной Украины отвечает. Ему сказали, что он не попадает в состав. Выглядит это довольно смешно. Получается, что игрок основного состава не попадает в молодёжную команду. Зинченко должен был сыграть со сборной Англии в составе команды U20, а потом улететь в Австрию с молодёжной сборной. Но, как вы знаете, этого не произошло, ему не дали отыграть, и он уехал. Такая ситуация любому человеку будет неприятна. Сначала его вызвали, а потом развернули, но что-то ему в сборной объяснили. Я это не хотел бы комментировать».

По сведениям источника издания, близко знакомого с ситуацией, причиной являются напряжённые отношения между Украиной и Россией и тот факт, что Зинченко выступает в РФПЛ в составе «Уфы».

В отсутствие Зинченко украинская «молодежка» уступила сборной Англии (0:2).