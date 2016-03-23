Сборная Украины отправилась на матч с Кипром без защитника Хачериди

В Киеве остался центральный защитник Евгений Хачериди, сообщает пресс-служба ФФУ.

Ангина у защитника сборной Украины миновала, но к общей группе игроков он присоединится уже после товарищеской игре с Кипром.

В Одессу отправились 23 игрока, включая Евгения Селина и Артема Путивцева, которых наставник главной команды страны вызвал в расположение команды в начале сбора.

В частности, защитник греческого "Платаниаса" Селин не скрывал удовлетворения от своего возвращения в ряды национальной сборной: "Эмоции самые положительные, ведь я давно здесь не был. Буду стараться оправдать доверие, полученное от главного тренера. Я понимаю, что все зависит исключительно от моей игры. Надеюсь попасть в заявку на финальную часть чемпионата Европы".

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2016 Украина - Кипр состоится в четверг, 24 марта на арене "Черноморец" в Одессе.