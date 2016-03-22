ФИФА открыла дело по подкупу голосов при выборе страны для ЧМ-2006

Как сообщает официальный сайт организации, под подозрение попали бывший вице-президент DFB (Футбольный союз Германии) Франц Бекенбауэр, бывший президент DFB, глава оргкомитета ЧМ-2006 Вольфганг Нирсбах, экс-генсек DFB и директор турнира Хельмут Сандрок, бывший президент DFB и вице-президент оргкомитета ЧМ-2006 Тео Цванцигер, финансовый директор DFB Штефан Ханс и вице-президент оргкомитета ЧМ Хорст Шмидт, передает rsport.ru

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Расследование в отношении четырех из вышеназванных (Беккенбауэр, Шмидт, Ханс и Цванцигер) будет касаться возможных выплат и контрактов, которые могли бы помочь Германии получить право на проведение чемпионата мира.

В то же время Нирсбах и Сандрок подозреваются в несоблюдении этического кодекса ФИФА - сокрытии информации о нарушениях других.

Ранее издание Spiegel сообщило о том, что Германия подкупила четырех функционеров исполкома ФИФА для получения права на проведение ЧМ-2006. По данным немецкого издания, в Германии был создан специальный тайный фонд для подкупа сотрудников Международной федерации футбола. В числе тех, кто знал об этом фонде, были Беккенбауэр и Нирсбах. Оба свою вину в коррупционных действиях отрицают.