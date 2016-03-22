Сломавшая руку от удара Месси болельщица "Вильяреала" рассказала о ненависти к аргентинцу

Болельщица «Вильярреала» Ракел Тахуэло, получившая перелом руки после того, как Лионель Месси попал в нее мячом, рассказала о ненависти к аргентинскому форварду «Барселоны». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Mundo Deportivo.

«Я поддерживаю "Реал". Месси не любила и раньше, теперь он мне не нравится еще больше. В тот момент солнце било мне в глаза, но я хорошо видела мяч и вытянула руку, чтобы защититься от него. Сразу же ощутила сильную боль. Было такое ощущение, что мяч согнул руку пополам», — рассказала Тахуэло.

Фанатка отметила, что с ней контактировали представители «Барселоны», предложив помощь. Девушка заявила, что попросит у них билет на матч между «Реалом» и «Барселоной», который состоится в столице Каталонии 2 апреля.

Инцидент с Тахуэло произошел в воскресенье, 20 марта, во время матча 30-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной» (2:2). Месси нанес сильный удар по воротам, однако мяч пролетел над перекладиной и попал в сидевшую на трибуне девушку.