Тренерский штаб сборной Украины о не вызванных игроках из клубов России: Состав сформирован на основе игровых характеристик и стратегического видения

Тренерский штраб сборной Украины по футболу во главе с Михаилом Фоменко выступил с заявлением в связи с повышенным интересом средств массовой информации к приглашению или не приглашению кандидатов сборной Украины из числа игроков, выступающих в чемпионате России, сообщает пресс-служба ФФУ.

В частности, в заявлении говорится: "Игрокам Евгению Селезневу, Андрею Пилявскому, Богдану Бутко и Александру Зинченко, как и всем другим кандидатам в национальную команду, выступающих в иностранных чемпионатах вызовы были отправлены 10 марта (согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферам игроков это необходимо делать за 15 дней до начала «международного окна»). Эти приглашения носили предварительный характер, поскольку на то время тренерский штаб сборной Украины еще не определился с составом команды на этот сбор".

Вместе с тем, подчеркивается, что "окончательная заявка была сформирована 17 марта. В тот же день этот состав был обнародован на официальном сайте Федерации футбола Украины. Состав сформирован тренерским штабом на основе игровых характеристик и стратегического видения тренерского штаба. Никаких других причин отсутствия игроков на сборе, в том числе политических, о чем неоднократно упоминалось в СМИ, нет. Упомянутые кандидаты и в дальнейшем остаются в поле зрения тренерского штаба".

"Этим заявлением мы хотим полностью исчерпать раскрученную масс-медиа тему и продолжить общение на тему подготовки сборной к чемпионату Европы исключительно в связи с ближайшими контрольными играми против Кипра и Уэльса".

Как сообщал УНИАН, в заявку сборной Украины на товарищеские матчи с Кипром (24 марта) и Уэльсом (28 марта) не попал ни один из футболистов, выступающих в клубах Российской Федерации.

Эти матчи являются подготовительными для команды к Евро-2016, который состоится летом во Франции